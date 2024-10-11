Проходження ВЛК в Україні — скільки діє висновок медкомісії

Термін дії висновку ВЛК обмежений — коли йти на повторний медогляд
Через збройну агресію росії, яка триває вже третій рік, в Україні запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. У цей особливий період кожен військовозобов'язаний чоловік має оновити свої військово-облікові дані. Також обов'язковою є й процедура проходження військово-лікарської комісії, яка включає детальне медичне обстеження й визначає придатність громадянина до військової служби. При цьому термін дії висновку ВЛК під час війни обмежений.
Скільки діє рішення військово-лікарської комісії під час воєнного стану та коли необхідно проходити повторне медобстеження, роз'яснюємо далі в матеріалі з посиланням на наказ МОУ.
Скільки діє висновок ВЛК під час війни
Так, відповідно до наказу Міністерства оборони України № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", під час воєнного стану висновок ВЛК дійсний впродовж одного року (12 місяців). У мирний час термін дії рішення ВЛК становить 5 років.
Водночас, якщо людина тимчасово непридатна і проходить лікування, повторний огляд може відбуватися за 2-6 місяців.
Коли слід повторно проходити ВЛК
У законі йдеться про те, що військовозобов'язану особу мають викликати на повторну медкомісію. Повістку на ВЛК вручають після уточнення особистих даних у ТЦК.
Варто зауважити, що під час мобілізації працівники ТЦК можуть вручати повістку на ВЛК раніше терміну закінчення дії попередньої постанови комісії, і в законах не вказані обмеження щодо цього або можливості відмовитися від такої повістки.
Раніше ми повідомляли, коли ВЛК може відправити на дообстеження військовозобов'язаного чоловіка.
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