Проходження ВЛК в Україні — скільки діє висновок медкомісії

Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Через збройну агресію росії, яка триває вже третій рік, в Україні запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. У цей особливий період кожен військовозобов'язаний чоловік має оновити свої військово-облікові дані. Також обов'язковою є й процедура проходження військово-лікарської комісії, яка включає детальне медичне обстеження й визначає придатність громадянина до військової служби. При цьому термін дії висновку ВЛК під час війни обмежений.

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Скільки діє рішення військово-лікарської комісії під час воєнного стану та коли необхідно проходити повторне медобстеження, роз'яснюємо далі в матеріалі з посиланням на наказ МОУ.

Скільки діє висновок ВЛК під час війни

Так, відповідно до наказу Міністерства оборони України № 402 " Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", під час воєнного стану висновок ВЛК дійсний впродовж одного року (12 місяців). У мирний час термін дії рішення ВЛК становить 5 років.

Водночас, якщо людина тимчасово непридатна і проходить лікування, повторний огляд може відбуватися за 2-6 місяців.

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Коли слід повторно проходити ВЛК

У законі йдеться про те, що військовозобов'язану особу мають викликати на повторну медкомісію. Повістку на ВЛК вручають після уточнення особистих даних у ТЦК.

Варто зауважити, що під час мобілізації працівники ТЦК можуть вручати повістку на ВЛК раніше терміну закінчення дії попередньої постанови комісії, і в законах не вказані обмеження щодо цього або можливості відмовитися від такої повістки.

Раніше ми повідомляли, коли ВЛК може відправити на дообстеження військовозобов'язаного чоловіка.

Нагадаємо, ми писали, з а яких саме умов українців з ВІЛ призиватимуть до війська та куди можуть направити служити.

Також ми інформували, з якими хворобами органів дихання не мобілізують.