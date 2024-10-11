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Термін дії висновку ВЛК обмежений — коли йти на повторний медогляд

11 жовтня 2024 21:43
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Проходження ВЛК в Україні — скільки діє висновок медкомісії
Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Через збройну агресію росії, яка триває вже третій рік, в Україні запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. У цей особливий період кожен військовозобов'язаний чоловік має оновити свої військово-облікові дані. Також обов'язковою є й процедура проходження військово-лікарської комісії, яка включає детальне медичне обстеження й визначає придатність громадянина до військової служби. При цьому термін дії висновку ВЛК під час війни обмежений. 

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Скільки діє рішення військово-лікарської комісії під час воєнного стану та коли необхідно проходити повторне медобстеження, роз'яснюємо далі в матеріалі з посиланням на наказ МОУ.

Скільки діє висновок ВЛК під час війни

Так, відповідно до наказу Міністерства оборони України № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", під час воєнного стану висновок ВЛК дійсний впродовж одного року (12 місяців). У мирний час термін дії рішення ВЛК становить 5 років.

Водночас, якщо людина тимчасово непридатна і проходить лікування, повторний огляд може відбуватися за 2-6 місяців

 

Проходження ВЛК в Україні — скільки діє висновок медкомісії
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Коли слід повторно проходити ВЛК

У законі йдеться про те, що військовозобов'язану особу мають викликати на повторну медкомісію. Повістку на ВЛК вручають після уточнення особистих даних у ТЦК.

Варто зауважити, що під час мобілізації працівники ТЦК можуть вручати повістку на ВЛК раніше терміну закінчення дії попередньої постанови комісії, і в законах не вказані обмеження щодо цього або можливості відмовитися від такої повістки.

Раніше ми повідомляли, коли ВЛК може відправити на дообстеження військовозобов'язаного чоловіка. 

Нагадаємо, ми писали, за яких саме умов українців з ВІЛ призиватимуть до війська та куди можуть направити служити.

Також ми інформували, з якими хворобами органів дихання не мобілізують. 

воєнний стан мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані

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