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Срок действия ВВК истек — можно ли выезжать за границу

26 июля 2024 22:19
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выезд за границу во время войны – как влияет на разрешение пересекать границу срок действия ВВК
Мужчина на границе. Фото: "Укрінформ"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Гражданин, по результатам военно-врачебной комиссии признанный временно непригодным, имеет право выезжать за границу. Это право он не теряет даже после окончания срока ВВК — на новую комиссию его специально направить территориальный центр комплектования.

Об этом на портале b2bconsult написали юристы Юрий и Ольга Лещук.

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Выезд за границу после окончания действия срока ВВЛК

Гражданин после прохождения военно-врачебной комиссии и признанный временно непригодным вправе выезжать за пределы Украины. Это право он не теряет даже после формального истечения срока действия ВВК.

"Если срок действия ВВК уже истек, это не является основанием для отказа в пересечении границы", — подчеркнули юристы.

Повторная ВВК — это проблема ТЦК

Они объяснили, что сам по себе гражданин не должен идти и по собственной инициативе проходить повторную ВВК.

"В случае истечения срока действия решения ВВК вас должны направить на ВВК, то есть не вы сами обязаны пройти ВВК, а вас районный ТЦК и СП должно направить на ВВК", — отметили юристы Юрий и Ольга Лещук.

Напомним, что мы писали ранее, каким категориям мужчин разрешат пересечь границу в августе 2024 года.

В частности, пересекать границу можно мужчинам с инвалидностью I, II и III группы. Однако, статус инвалидности им необходимо подтвердить соответствующими документами. Иначе за границу не выпустят.

граница мобилизация ВВК ТЦК и СП выезд за границу

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