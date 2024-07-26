Виїзд за кордон під час війни - як впливає на дозвіл перетинати кордон термін дії ВЛК

Чоловік на кордоні. Фото: "Укрінформ"

Громадянин, який за результатами військово-лікарської комісії визнаний тимчасово непридатним, має право виїжджати за кордон. Це право він не втрачає навіть після завершення терміну ВЛК — на нову комісію його має спеціально направити територіальний центр комплектування.

Про це на порталі b2bconsult написали юристи Юрій та Ольга Лещук.

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Виїзд за кордон після закінчення дії терміну ВЛК

Громадянин після проходження військово-лікарської комісії і визнаний тимчасово непридатним має право виїжджати за межі України. Це право він не втрачає навіть після формального закінчення терміну дії ВЛК.

"Якщо термін дії ВЛК вже сплив, це не є підставою для відмови у перетині кордону", — підкреслили юристи.

Повторна ВЛК — це проблема ТЦК

Вони пояснили, що сам по собі громадянин не має іти і з власної ініціативи проходити повторну ВЛК.

"У випадку закінчення строку дії рішення ВЛК вас повинні направити на ВЛК, тобто не ви самі зобов'язані пройти ВЛК а вас районний ТЦК та СП повинно направити на ВЛК", — зазначили правники Юрій та Ольга Лещук.

Нагадаємо, що ми писали раніше, яким категоріям чоловіків дозволять перетнути кордон у серпні 2024 року.

Зокрема, перетинати кордон можна чоловікам з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи. Проте статус інвалідності їм необхідно підтвердити відповідними документами. Інакше за кордон не випустять.