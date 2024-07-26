Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Термін дії ВЛК сплив — чи можна виїжджати за кордон arrow

Термін дії ВЛК сплив — чи можна виїжджати за кордон

26 липня 2024 22:19
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виїзд за кордон під час війни - як впливає на дозвіл перетинати кордон термін дії ВЛК
Чоловік на кордоні. Фото: "Укрінформ"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадянин, який за результатами військово-лікарської комісії визнаний тимчасово непридатним, має право виїжджати за кордон. Це право він не втрачає навіть після завершення терміну ВЛК — на нову комісію його має спеціально направити територіальний центр комплектування.

Про це на порталі b2bconsult написали юристи Юрій та Ольга Лещук.

Читайте також:

Виїзд за кордон після закінчення дії терміну ВЛК

Громадянин після проходження військово-лікарської комісії і визнаний тимчасово непридатним  має право виїжджати за межі України. Це право він не втрачає навіть після формального закінчення терміну дії ВЛК.

"Якщо термін дії ВЛК вже сплив, це не є підставою для відмови у перетині кордону", — підкреслили юристи.

Повторна ВЛК — це проблема ТЦК

Вони пояснили, що сам по собі громадянин не має іти і з власної ініціативи проходити повторну ВЛК.

"У випадку закінчення строку дії рішення ВЛК вас повинні направити на ВЛК, тобто не ви самі зобов'язані пройти ВЛК а вас районний ТЦК та СП повинно направити на ВЛК", — зазначили правники Юрій та Ольга Лещук.

Нагадаємо, що ми писали раніше, яким категоріям чоловіків дозволять перетнути кордон у серпні 2024 року.

Зокрема, перетинати кордон можна чоловікам з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи. Проте статус інвалідності їм необхідно підтвердити відповідними документами. Інакше за кордон не випустять. 

кордон мобілізація ВЛК ТЦК та СП виїзд за кордон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом