Виїзд за кордон під час війни - як впливає на дозвіл перетинати кордон термін дії ВЛК

Термін дії ВЛК сплив — чи можна виїжджати за кордон
Громадянин, який за результатами військово-лікарської комісії визнаний тимчасово непридатним, має право виїжджати за кордон. Це право він не втрачає навіть після завершення терміну ВЛК — на нову комісію його має спеціально направити територіальний центр комплектування.
Про це на порталі b2bconsult написали юристи Юрій та Ольга Лещук.
Виїзд за кордон після закінчення дії терміну ВЛК
Громадянин після проходження військово-лікарської комісії і визнаний тимчасово непридатним має право виїжджати за межі України. Це право він не втрачає навіть після формального закінчення терміну дії ВЛК.
"Якщо термін дії ВЛК вже сплив, це не є підставою для відмови у перетині кордону", — підкреслили юристи.
Повторна ВЛК — це проблема ТЦК
Вони пояснили, що сам по собі громадянин не має іти і з власної ініціативи проходити повторну ВЛК.
"У випадку закінчення строку дії рішення ВЛК вас повинні направити на ВЛК, тобто не ви самі зобов'язані пройти ВЛК а вас районний ТЦК та СП повинно направити на ВЛК", — зазначили правники Юрій та Ольга Лещук.
Нагадаємо, що ми писали раніше, яким категоріям чоловіків дозволять перетнути кордон у серпні 2024 року.
Зокрема, перетинати кордон можна чоловікам з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи. Проте статус інвалідності їм необхідно підтвердити відповідними документами. Інакше за кордон не випустять.
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