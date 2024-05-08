Правила проходження ВЛК змінено — що треба обов'язково знати українцям 2024 року

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: armyinform.com

Уже 18 травня в Україні набувають чинності важливі зміни, які стосуються проходження військово-лікарської комісії та визначення придатності-непридатності до військової служби у лавах ЗСУ.

До яких саме змін готуватися українцям, розповіла юристка Анастасія Володенкова та аналітик Євген Лисенко ГО Правозахисного центру для військових "Принцип" у колонці УП.

Читайте також:

Варто зауважити, що нововведення працюватимуть відповідно до нового закону про мобілізацію №3633-IX та оновленого наказу №402 МОУ.

Що змінилося у проведенні ВЛК 2024 року

За словами фахівців, запроваджені зміни виключають індивідуальну оцінку лікарем — придатний чи непридатний до служби у війську.

Рішення штатної ВЛК про контрольне обстеження є обовʼязковим до виконання впродовж місяця

Рішення штатної ВЛК про контрольне обстеження (для тих, хто оскаржує постанову ВЛК) є обовʼязковим до виконання впродовж місяця. Обстеження відбуватиметься в іншому закладі.

Статус "обмежено придатний" усунено

Цей статус усунено, й аналогічної заміни йому не буде. Але оновлене законодавство передбачає такий статус, як "придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони". Фахівці наголосили, що він не дорівнює колишньому "обмежено придатний".

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: УНІАН

Яка з'явилася нова норма щодо непридатності до військової служби

З'явилася норма, відповідно до якої військовозобов'язаного можуть визнати непридатним до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців.

ВЛК одночасно з постановою про непридатність ухвалює постанову "Потребує звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я на строк, необхідний для оформлення звільнення, але не більше 30 календарних днів з дня закінчення медичного огляду".

Експерти підкреслюють, що це важлива зміна, адже вона дає можливість не бути залученим до виконання бойових завдань або виконання інших службових обовʼязків вже після визнання непридатним.

Розклад хвороб став жорсткішим для військовослужбовців

Зазначається, що жорсткішими стали критерії для військових, які мають незначні порушення функцій організму. Їм складніше буде звільнитися зі служби, адже такі діагнози не будуть підставами для отримання висновку про непридатність.

За деякими поширеними захворюваннями все ж обмежили службу — тільки в тилових частинах. Також військові з легкими психічними проявами або помірно вираженими невротичними та депресивними розладами, які раніше були обмежено придатними, будуть придатними лише до тилових посад.

Військовослужбовець проходить медичне обстеження. Фото: armyinform.com

Новий максимальний термін безперервного лікування військових

Змінено максимальний термін безперервного лікування військових, включно з відпусткою для лікування через хворобу та відпустку для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва).

"Тепер є можливість безперервно перебувати на лікуванні до 12 місяців, зберігаючи фінансове забезпечення як в Україні, так і за кордоном. Обовʼязковий медогляд ВЛК — протягом перших чотирьох місяців лікування (для визначення потреби у подальшому лікуванні)", — зазначають фахівці.

Лікування за кордоном передбачає час надання меддопомоги, переміщення між медзакладами, час очікування між етапами лікування, реабілітації чи протезування.

Для військових, які лікуються за кордоном, передбачені дистанційні ВЛК

Для цього треба направлення командирів, документи про лікування в іноземних медзакладах. Після повернення такі військові мають пройти обовʼязкову ВЛК — для визначення придатності до служби або ж потреби в тривалому лікуванні. Для визначення потреби у відпустці для лікування хвороби або травми військових направлятимуть на медогляд.

Військові з ампутаціями кінцівок зможуть звільнитися за власним бажанням

За їхніми словами, індивідуальна оцінка — це великий корупційний ризик. Таке рішення має остаточно розв'язати проблему, коли лікар міг визнати придатним до служби військового після тяжкої "акубаротравми" ("контузії").

"Тепер такі стани, як ампутація кінцівок, втрата одного ока, тяжка "акубаротравма" визначені непридатними до військової служби. Дуже важливо, що тепер військові з ампутаціями кінцівок зможуть звільнитися за власним бажанням", — пишуть юристи.

Раніше ми писали, як можна оскаржити рішення ВЛК.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи мають право українці відмовитися від ВЛК під час війни.

Також ми інформували, куди відправлятимуть служити тих, хто раніше був обмежено придатним.