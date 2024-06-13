Прохождение военно-врачебной комиссии, какие сроки устанавливает новый закон 2024

В больнице во время прохождения ВВК. Фото: "Суспільне Львів"

Сроки прохождения военно-врачебной комиссии регулируются соответствующим приказом Министерства обороны. Эти сроки не могут превышать 14 дней с момента начала ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" пишет юрист Юрий Айвазян.

Читайте также:

Какой нормативно правовой акт регулирует продолжительность ВВК

Отвечая на вопрос военнообязанного, который после визита в ТЦК для обновления данных получил направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) и поинтересовался, сколько времени он имеет на этот процесс, Юрий Айвазян отметил, что этот временной промежуток унормирован.

Юрист подчеркнул, что сроки проведения медицинских осмотров, а также лабораторных и инструментальных исследований, включая необходимость направления на дополнительные методы исследования, лабораторные обследования, определены в пункте 2.8 главы 2 раздела I Приказа МОУ №402.

Две недели на объективную информацию

Что касается конкретных терминов, объяснил Айвазян, то они определяются с учетом необходимости получения полной и объективной информации о здоровье человека.

По словам юриста, срок проведения медицинского осмотра не может составлять более 14 дней.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что гражданина, которого военно-врачебная комиссия признала непригодным для прохождения военной службы, не могут вернуть на военный учет в результате новой ВВК. Это не предусмотрено новым законом о "О воинской обязанности и военной службе".

Добавим, что в Министерстве обороны Украины обновили список заболеваний для определения пригодности к военной службе.