Відновлення громадянина на військовому обліку, особливості нового закону

Процес проходження ВЛК. Фото: "АрміяInform"

Громадянина, якого військово-лікарська комісія визнала непридатним для проходження військової служби, не можуть повернути на військовий облік внаслідок нової ВЛК. Це не передбачено новим законом про "Про військовий обов'язок і військову службу".

Про це написали фахівці на порталі "Юристи.UA".

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Чи можуть непридатного повернути на облік

За консультацією юристів звернувся чоловік, який проходив військову службу в складі ЗСУ, але після цього у нього змінився статус військовозобов’язаного.

"У 2023-му році пройшов регіональну ВЛК у місті Дніпро, де був визнаним непридатним з виключенням із військового обліку", — пояснив громадянин, поцікавившись, що чи можуть його знову визнати на ВЛК придатним і мобілізувати.

Що написано у новому законі

Юристи пояснили колишньому військовому: "Повторне взяття на військовий облік після виключення з нього наразі законодавством не передбачено".

Зокрема, у статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" немає жодних підстав для подібного кроку.

Тож таку людину уже не можуть відправити на повторну ВЛК та мобілізувати.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони України оновили список захворювань для визначення придатності до військової служби. Зміни до указу №402 було затверджено 27 квітня.

Додамо, раніше юрист пояснював, що робити власникам обліково-послужної карти та яка процедура проходження ВЛК.

Також в Міноборони назвали три офіційні варіанти, куди відправлятимуть служити обмежено придатних військовозобов'язаних.