Почему тому, кто не подлежит военному призыву, могут отказать в выезде за пределы Украины

Блокпост пограничников. Фото: ГПСУ

В условиях общей мобилизации и военного положения граждане, которые не подлежат призыву, имеют право выезжать за границу. Правда, даже им при определенных условиях могут отказать в пересечении госграницы.

Об этом говорится в материале издания "Факты".

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Причиной для отказа в пересечении границы может стать отсутствие военно-учетного документа. Также за пределы Украины не выпустят граждан, о которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть информация о розыске Нацполицией. После обнаружения таких данных в реестре на место вызывают полицейского, чтобы тот арестовал нарушителя и доставил его в ближайший ТЦК и СП.

Напомним, в Одесском ТЦК и СП прокомментировали слухи о мобилизации людей с двойным гражданством. В военкомате заявили, что "документ" с соответствующим распоряжением является фейковым.



Также мы сообщали, кто с 1 июля будет подлежать мобилизации. Порядок военного призыва останется неизменным.