Чому том, хто не підлягає військовому призову, можуть відмовити у виїзді за межі України

Блокпост прикордонників. Фото: ДПСУ

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану громадяни, які не підлягають призову, мають право виїжджати за кордон. Щоправда, навіть їм за певних умов можуть відмовити в перетині держрубежу.

Про це йдеться в матеріалі видання "Факти".

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Причиною для відмови в перетину кордону може стати відсутність військово-облікового документа. Також за межі України не випустять громадян, про яких в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів є інформація щодо розшуку Нацполіцією. Після виявлення таких даних у реєстрі на місце викликають поліцейського, аби той заарештував порушника й доставив його до найближчого ТЦК та СП.

Нагадаємо, в Одеському ТЦК та СП прокоментували чутки щодо мобілізації людей із подвійним громадянством. У військкоматі заявили, що "документ" із відповідним розпорядженням є фейковим.



Також ми повідомляли, хто від 1 липня підлягатиме мобілізації. Порядок військового призову залишиться незмінним.