Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Тих, хто не підлягає призову, можуть не пустити за кордон — чому

Тих, хто не підлягає призову, можуть не пустити за кордон — чому

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 04:30
Чому том, хто не підлягає військовому призову, можуть відмовити у виїзді за межі України
Блокпост прикордонників. Фото: ДПСУ

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану громадяни, які не підлягають призову, мають право виїжджати за кордон. Щоправда, навіть їм за певних умов можуть відмовити в перетині держрубежу.

Про це йдеться в матеріалі видання "Факти".

Реклама
Читайте також:

Коли відмовляють у виїзді тим, хто не підлягає мобілізації

Причиною для відмови в перетину кордону може стати відсутність військово-облікового документа. Також за межі України не випустять громадян, про яких в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів є інформація щодо розшуку Нацполіцією. Після виявлення таких даних у реєстрі на місце викликають поліцейського, аби той заарештував порушника й доставив його до найближчого ТЦК та СП.

Нагадаємо, в Одеському ТЦК та СП прокоментували чутки щодо мобілізації людей із подвійним громадянством. У військкоматі заявили, що "документ" із відповідним розпорядженням є фейковим.

Також ми повідомляли, хто від 1 липня підлягатиме мобілізації. Порядок військового призову залишиться незмінним.

військовий призов мобілізація війна в Україні військовозобов'язані військовослужбовці виїзд за кордон
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації