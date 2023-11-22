Временно непригоден — юристы объяснили, что означает такое решение ВВК

Военно-врачебная комиссия. Иллюстративное фото: портал "Милитарный"

Во время прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанного могут признать временно непригодным. Ему могут анаказать явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки через некоторое время. К примеру, через два месяца.

Юристы объяснили, что означает такое решение и как следует действовать.

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Что делать временно непригодным

Юристы отмечают, что для временно непригодных уважительной причиной неявки в ТЦК и СП может быть больничный. Они также отмечают, что такие люди, в случае наличия повестки на руках, могут выехать за границу.

Также специалисты отмечают, что сейчас практически всем непригодными сначала ставят отметку "временно".

"Пока такой порядок. Если состояние Вашего здоровья не улучшится — Вас могут признать непригодным с исключением из военного учета", — отметил юрист.

Также юристы подчеркивают, что объявлять временно непригодным военнообязанного, которого уже сочли непригодным со снятием с учета, незаконно. Такой человек в случае получения повестки может его обжаловать.

Раньше мы писали, могут ли мобилизовать мужчину с гепатитом С. Ответ на этот вопрос дали юристы.

Напомним, что из-за продления военного положения еще на 90 дней — до 14 февраля 2024 года в Украине продолжается общая мобилизация. Однако есть случаи, когда у военного могут быть члены семьи с инвалидностью.