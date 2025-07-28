Мобилизация в Украине -—мужчины 7 августа могут лишиться отсрочки 7 августа

Оформление отсрочки в "Резерв+". Фото: reserveplus.mod.gov.ua

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, но есть категории украинцев, которые не подлежат призыву, поскольку имеют отсрочку. Однако уже 7 августа тысячи человек могут потерять бронь.

Почему так может произойти, объясняет "УНІАН".

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Что делать, если потеряете отсрочку 7 августа

В частности, по состоянию на сейчас в ряды ВСУ не призывают тех мужчин, которые имеют для этого уважительные основания и, самое главное, могут документально их подтвердить.

В то же время наличие оснований еще не означает, что гражданина не призовут. Отсрочку от мобилизации предоставляют в ТЦК и она должна появиться в приложении "Резерв+".

Также военнообязанным лицам следует помнить, что отсрочка не предоставляется навсегда. Документ имеет определенный срок и в большинстве случаев он составляет 90 дней или до окончания военного положения.

Поскольку в Украине снова продлили военное положение, новый отсчет начнется с 7 августа. В этот день, как пишет ресурс Kadroland, все предоставленные ранее отсрочки фактически "обнуляются". По закону территориальные центры комплектования должны возобновить их автоматически, однако на практике это происходит не всегда.

Поэтому всем, кто имеет отсрочку, стоит утром 7 августа проверить свой статус в приложении "Резерв+". Если информация об отсрочке сохранилась — причин для волнения нет. Если же она исчезла, следует обратиться в ТЦК с необходимым пакетом документов. Иначе, даже несмотря на законные основания, есть риск быть мобилизованным.

Напомним, недавно мы писали, кто в августе может получить отсрочку.

Также мы сообщали, что по словам юриста Елены Воронковой, граждан могут останавливать на блокпостах для дополнительных проверок. Кроме того, уполномоченные лица имеют право требовать предъявить ряд документов.