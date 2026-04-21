"Требует прохождения БОВП": на отсрочку по инвалидности не повлияет

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

У многих граждан в приложении "Резерв+" появились военно-учетные специальности 999 или 999097. Также вместе с этой ВОС появилась надпись "Требует прохождения БОВП". Юристы объяснили, что это стандартный набор для тех, кто не служил, и идти сразу на прохождение базовой военной подготовки не нужно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Электронный военно-учетный документ

После изменений в военном законодательстве Украины основным военно-учетным документом стал электронный. Это мобильное приложение "Резерв+".

В приложении "Резерв+" указываются все основные личные и военно-учетные данные гражданина. Это, в частности, военно-учетная специальность.

Реклама

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что обнаружил в своем "Резерв+" данные о том, что он должен пройти базовую общую военную подготовку. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему проходить БОВП, учитывая то, что он имеет инвалидность.

Читайте также:

Реклама

Что такое ВОС 999 и нужно ли проходить БОВП

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что гражданину в его ситуации не нужно ничего проходить. Также они объяснили, что означает эта запись в "Резерв+" и что такое ВОС 999, которая тоже появилась у этого гражданина, как и у многих других.

Юрист Владислав Дерий отметил, что ВОС 999 или 999097 это стандартная ситуация в "Резерв+". Юрист отметил: "ВОС 999097 это стандартная военно-учетная специальность для лиц, не имеющих военного опыта и не проходивших военную кафедру. Она расшифровывается как "человек без военной подготовки".

Дерий также отметил: "Запись "Требует прохождения БОВП" является прямым следствием вашей ВОС 999097. Поскольку Вы не служили, система автоматически обозначает, что во время обучения на 2 курсе или в случае мобилизации Вы сначала должны пройти базовую подготовку в учебном центре". Но гражданин с инвалидностью не подлежит мобилизации, поэтому и не должен проходить БОВП.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, надо ли проходить БОВП тем, кто ранее служил.

Даже если мобилизованный гражданин ранее отслужил срочную или контрактную военную службу, он все равно должен пройти этап базовой общей военной подготовки. В этой ситуации все зависит от того, как давно происходил процесс военной службы.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, должны ли проходить БОВП граждане с инвалидностью.

Базовую общую военную подготовку должны пройти все призывники до достижения 25-летнего возраста. Но, по словам юристов, есть несколько категорий, которые не подпадают под это требование.