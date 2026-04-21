"Потребує проходження БЗВП": на відстрочку за інвалідністю не вплине

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

У багатьох громадян в застосунку "Резерв+" з’явилися військово-облікові спеціальності 999 чи 999097. Також разом із цією ВОС з’явився напис "Потребує проходження БЗВП". Юристи пояснили, що це стандартний набір для тих, хто не служив, і йти відразу на проходження базової військової підготовки не потрібно.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Електронний військово-обліковий документ

Після змін у військовому законодавстві України основним військово-обліковим документом став електронний. Це мобільний застосунок "Резерв+".

У застосунку "Резерв+" вказуються усі основні особисті та військово-облікові дані громадянина. Це, зокрема, військово-облікова спеціальність.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що виявив у своєму "Резерв+" дані про те, що він має пройти базову загальну військову підготовку. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому проходити БЗВП, зважаючи на те, що він має інвалідність.

Що таке ВОС 999 і чи треба проходити БЗВП

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що громадянину у його ситуації не потрібно нічого проходити. Також вони пояснили, що означає цей запис у "Резерв+" і що таке ВОС 999, яка теж з’явилася у цього громадянина, як і у багатьох інших.

Юрист Владислав Дерій наголосив, що ВОС 999 чи 999097 це стандартна ситуація у "Резерв+". Юрист зазначив: "ВОС 999097 це стандартна військово-облікова спеціальність для осіб, які не мають військового досвіду і не проходили військову кафедру. Вона розшифровується як "людина без військової підготовки".

Дерій також наголосив: "Запис "Потребує проходження БЗВП" є прямим наслідком вашої ВОС 999097. Оскільки Ви не служили, система автоматично позначає, що під час навчання на 2 курсі або у разі мобілізації Ви спочатку маєте пройти базову підготовку у навчальному центрі". Але громадянин з інвалідністю не підлягає мобілізації, тому і не має проходити БЗВП.

Навіть якщо мобілізований громадянин раніше відслужив строкову чи контрактну військову службу, він все одно повинен пройти етап базової загальної військової підготовки. У цій ситуації усе залежить від того, як давно відбувався процес військової служби.

Базову загальну військову підготовку мають пройти усі призовники до досягнення 25-річного віку. Та, за словами юристів, є кілька категорій, які не підпадають під цю вимогу.