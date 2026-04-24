Три документа для выезда за границу лица с инвалидностью

Граждане с инвалидностью имеют право на отсрочку от мобилизации. Также они могут выезжать за границу во время войны. Но для этого им нужно иметь при себе на границе документ, подтверждающий факт инвалидности.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Выезд за границу во время войны

В условиях военного положения и всеобщей мобилизации выезд из Украины за границу является частично ограниченным. Так, не могут пересекать государственную границу на выезд те граждане мужского пола, которые находятся на воинском учете и старше 23 лет.

Впрочем, часть граждан из этой категории все же могут выезжать за пределы Украины. Это возможно в случае наличия отсрочки от мобилизации или бронирования.

Также право выезда за границу имеют граждане с документально зафиксированной инвалидностью. Группа инвалидности в этом вопросе не имеет значения.

Документы на границе для лица с инвалидностью

К юристам обратился гражданин, имеющий вторую группу инвалидности. Мужчина отметил, он оформил свое право на отсрочку от мобилизации.

Гражданин поинтересовался вопросом выезда за границу, в частности, тем, какие документы ему нужно иметь на границе, чтобы у пограничников не возникло никаких вопросов.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что гражданам в такой ситуации нужно иметь при себе три документа. Это, в частности, загранпаспорт и военно-учетный документ.

Также надо иметь документ, подтверждающий факт инвалидности. Это может быть один из следующих документов:

удостоверение инвалида;

пенсионное удостоверение или удостоверение (подтверждающее назначение социальной помощи), в котором указана группа и причина инвалидности;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Военнообязанный гражданин имеет право на выезд за границу Украины даже при отсутствии отсрочки от мобилизации или бронирования. Но для этого нужен, в частности, документ от Госкомтелерадио.

Гражданин может выезжать за границу в роли опекуна того или иного лица. Для этого необязательно даже, чтобы лицо, над которым осуществляют опеку, имело официально подтвержденную инвалидность.