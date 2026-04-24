Три документи для виїзду за кордон особи з інвалідністю

Прикордонник перевіряє документи. Фото: mukachevo.net

Громадяни з інвалідністю мають право на відстрочку від мобілізації. Також вони можуть виїжджати за кордон під час війни. Але для цього їм потрібно мати при собі на кордоні документ, який підтверджує факт інвалідності.

Юристи.UA

Виїзд за кордон під час війни

В умовах воєнного стану і загальної мобілізації виїзд з України за кордон є частково обмеженим. Так, не можуть перетинати державний кордон на виїзд ті громадяни чоловічої статі, які перебувають на військовому обліку і є старшими 23 років.

Втім, частина громадян із цієї категорії все ж можуть виїжджати за межі України. Це можливо у випадку наявності відстрочки від мобілізації чи бронювання.

Також право виїзду за кордон мають громадяни з документально зафіксованою інвалідністю. Група інвалідності у цьому питанні не має значення.

Документи на кордоні для особи з інвалідністю

До юристів звернувся громадянин, який має другу групу інвалідності. Чоловік зазначив, він оформив своє право на відстрочку від мобілізації.

Громадянин поцікавився питанням виїзду за кордон. Зокрема, тим, які документи йому потрібно мати на кордоні, аби у прикордонників не виникло жодних питань.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що громадянам у такій ситуації потрібно мати при собі три документи. Це, зокрема, закордонний паспорт та військово-обліковий документ.

Також треба мати документ, який підтверджує факт інвалідності. Це може бути один із таких документів:

посвідчення інваліда;

пенсійне посвідчення чи посвідчення (що підтверджує призначення соціальної допомоги), в якому зазначено групу та причину інвалідності;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можна виїхати за кордон, не маючи ні броні, ні відстрочки.

Військовозобов’язаний громадянин має право на виїзд за кордон України навіть за відсутності відстрочки від мобілізації чи бронювання. Але для цього потрібен, зокрема, документ від Держкомтелерадіо.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна виїхати за кордон, супроводжуючи особу без інвалідності.

Громадянин може виїжджати за кордон у ролі опікуна тієї чи іншої особи. Для цього необов’язково навіть, щоб особа, над якою здійснюють опіку, мала офіційно підтверджену інвалідність.