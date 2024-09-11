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Три категории украинцев имеют право отказаться от ВВК — новые нормы закона

11 сентября 2024 21:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — кто из мужчин имеет право отказаться от ВВК
Военнообязанный на ВВК в территориальном центре комплектования. Фото: armyinform.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине военно-врачебная комиссия обязательна для военнообязанных граждан. Без этой процедуры не имеют права мобилизовать и так же лицо не может быть освобождено от военной службы. Тем не менее в связи с изменениями в мобилизационном законодательстве четко определены исключения для определенных категорий украинцев.

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Кому не нужно проходить ВВК, рассказываем далее в материале. Отметим, об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины №675, которое вносит изменения в предыдущее постановление №1487.

Категории украинцев, которых не могут направить на ВВК

1. Граждане, состоящие на учете призывников

К этой категории относятся мужчины от 18 до 25 лет, которые уже состоят на учете призывников.

Тем не менее обязаны пройти медкомиссию:

  • юноши от 17 лет, которых только принимают на учет призывников (их не могут мобилизовать, а ВВК проходит с целью определения состояния здоровья);
  • мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, проходившие срочную военную службу;
  • мужчины, окончившие военную кафедру;
  • мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, оказавшиеся на учете военнообязанных;
  • добровольцы в возрасте от 18 до 25 лет.

 

Категории украинцев, которых не могут направить на ВЛК
Призывник проходит ВВК. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

2. Мужчины, получившие бронь

В вышеупомянутом постановлении №675 определено, что процедура предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации в связи с бронированием не предусматривает направление на ВВК для прохождения медосмотра.

3. Лица исключенные из военного учета

Не нужно проходить ВВК гражданам, исключенным из военного учета на основании ч. 6 ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

К этой категории относятся:

  • достигшие предельного возраста пребывания в запасе;
  • исключенные по состоянию здоровья;
  • исключенные из военного учета в связи с приговором о лишении свободы по тяжкой или особо тяжкой статье.

Ранее мы писали, могут ли ограниченно пригодных граждан мобилизовать без повторной ВВК.

Напомним, мы сообщали, как могут наказать мужчин, которые проигнорировали начатую процедуру прохождения ВВК.

Также мы информировали, можно ли изменить место прохождения ВВК в процессе медицинского обследования.

мобилизация бронирование ВВК военнообязанные призывник

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