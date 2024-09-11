Мобілізація в Україні 2024 — хто з чоловіків має право відмовитися від ВЛК

Військовозобов'язаний на ВЛК у територіальному центрі комплектування. Фото: armyinform.com.ua

В Україні військово-лікарська комісія є обов'язковою для військовозобов'язаних громадян. Без цієї процедури не мають право мобілізувати й так само особа не може бути звільнена від військової служби. Проте, у зв'язку зі змінами до мобілізаційного законодавства наразі чітко визначені винятки для певних категорій українців.

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Кому не потрібно проходити ВЛК, розповідаємо далі в матеріалі. Зазначимо, про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України №675, яка вносить зміни до попередньої постанови №1487.

Категорії українців, яких не можуть направити на ВЛК

1. Громадяни, які перебувають на обліку призовників

До цієї категорії належать чоловіки віком від 18 до 25 років, які вже перебувають на обліку призовників.

Проте, зобов'язані пройти медкомісію:

юнаки від 17 років, які тільки приймаються на облік призовників (їх не можуть мобілізувати, а ВЛК проходить з метою визначення стану здоров'я);

чоловіки віком від 18 до 25 років, які проходили строкову військову службу;

чоловіки, які закінчили військову кафедру;

чоловіки віком від 18 до 25 років, які опинилися на обліку військовозобовʼязаних;

добровольці віком від 18 до 25 років.

Призовник проходить ВЛК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

2. Чоловіки, які отримали бронь

Вищезгаданою постановою №675 визначено, що процедура надання відстрочки від призову під час мобілізації у зв'язку з бронюванням не передбачає направлення на ВЛК для проходження медогляду.

3. Особи виключені з військового обліку

Не потрібно проходити ВЛК громадянам, які були виключенні з військового обліку на підставі ч. 6 ст. 37 Закону України "Про військовий обовʼязок та військову службу".

До цієї категорії належать особи, які:

досягли граничного віку перебування в запасі;

виключені за станом здоровʼя;

виключені з військового обліку у звʼязку із вироком до позбавлення волі за тяжкою або особливо тяжкою статтею.

Раніше ми писали, чи можуть обмежено придатних громадян мобілізувати без повторної ВЛК.

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