Три повторных обследования от ВВК: игнорировать часть направлений нельзя

Гражданин на военно-врачебной комиссии. Фото: Житомирский ОТЦК

В ходе военно-врачебной комиссии гражданина могут направить на дополнительное обследование. В некоторых случаях таких обследований может быть несколько. Отказываться от какого-либо из них военнообязанный гражданин не должен, это может обернуться проблемами для него самого.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Зачем нужна ВВК

Военно-врачебная комиссия является основным элементом воинского учета в Украине. Именно ВВК позволяет определить годность граждан к военной службе и присвоить им тот или иной статус.

Во время действия военного положения именно на выводы ВВК опираются в территориальных центрах комплектования в ходе процесса мобилизации. Мобилизовать можно только тех граждан, которые признаны годными к военной службе.

Обычно гражданин проходит ВВК и получает заключение комиссии. Но в некоторых случаях врачи военно-врачебной комиссии могут направить гражданина на дополнительное обследование.

Читайте также:

Дополнительное обследование необходимо пройти всем

К юристам обратился гражданин, получивший сразу три направления на различные дополнительные обследования во время ВВК. Он поинтересовался, обязательно ли нужно проходить все дополнительные обследования.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил: "Теоретически оформить временную непригодность на основании лишь одного из трех направлений возможно. Однако дополнительное обследование является частью процедуры медицинского осмотра. Только после получения результатов из всех трех учреждений ВВК будет иметь полную картину вашего состояния здоровья, чтобы принять решение".

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, предупредил гражданина о возможных проблемах: "Если вы не пройдете все дополнительные обследования, вполне вероятно, что ВВК не сможет сделать объективное заключение о вашем статусе годности. У вас также могут возникнуть проблемы из-за неполного прохождения комиссии".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как долго могут длиться дополнительные обследования на ВВК.

При необходимости военнообязанного гражданина могут отправить с военно-врачебной комиссии на дополнительное обследование. На это закон отводит ему не более двух недель.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что врач ВВК имеет право направить гражданина на дополнительное обследование.

Врачи военно-врачебной комиссии имеют право самостоятельно направлять граждан на дополнительное обследование. Это необходимо для уточнения первичного диагноза. Однако в некоторых случаях, связанных, в частности, с состоянием здоровья гражданина, делать это не рекомендуется.