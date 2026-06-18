Три дообстеження від ВЛК: ігнорувати частину направлень не можна

Громадянин на військово-лікарській комісії. Фото: Житомирський ОТЦК

Під час військово-лікарської комісії громадянина можуть направити на додаткове обстеження. У деяких випадках таких обстежень може бути кілька. Відмовлятися від жодного з них військовозобов’язаний громадянин не повинен, це може обернутися проблемами для нього самого.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Навіщо потрібна ВЛК

Військово-лікарська комісія є основним елементом військового обліку в Україні. Саме ВЛК дозволяє визначити придатність громадян до військової служби і надати їм той чи інший статус.

Під час дії воєнного стану саме на висновки ВЛК спираються у територіальних центрах комплектування під час процесу мобілізації. Мобілізувати можна лише тих громадян, які визнаються придатними до військової служби.

Зазвичай громадянин проходить ВЛК і отримує висновок комісії. Але в деяких випадках лікарі військово-лікарської комісії можуть направити громадянина на додаткове обстеження.

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Дообстеження потрібно пройти усі

До юристів звернувся громадянин, який отримав відразу три направлення на різні дообстеження під час ВЛК. Він поцікавився, чи обов’язково потрібно проходити усі додаткові обстеження.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, зазначив: "Теоретично оформити тимчасову непридатність на підставі лише одного з трьох направлень можливо. Проте, дообстеження є частиною процедури медичного огляду. Тільки після того, як будуть отримані результати з усіх трьох закладів, ВЛК матиме повну картину вашого стану здоров'я, щоб ухвалити рішення".

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, попередив громадянина про можливі проблеми: "Якщо Ви не пройдете усі дообстеження, цілком імовірно, що ВЛК не зможе зробити об'єктивний висновок про Ваш статус придатності. У Вас ще й можуть виникнути проблеми через неповне проходження комісії".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як довго можуть тривати додаткові обстеження на ВЛК.

За потреби військовозобов'язаного громадянина можуть відправити з військово-лікарської комісії на додаткове обстеження. На це закон відводить йому не більше двох тижнів.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що лікар ВЛК має право відправити громадянина на додаткове обстеження.

Лікарі військово-лікарської комісії мають право самостійно направляти громадян на додаткове обстеження. Це потрібно для уточнення первинного діагнозу. Але в деяких випадках, пов’язаних, зокрема, зі станом здоров’я громадянина, це робити не рекомендується.