Трудоустройство аспиранта после защиты: единственный вариант с отсрочкой

В высшем учебном заведении. Фото: ИФНМУ

Аспиранты имеют право на отсрочку от мобилизации. Такая отсрочка действует до окончания обучения и аннулируется после защиты диссертации и получения документов об ученой степени. После этого выпускник аспирантуры имеет право устроиться на работу в вуз и получить отсрочку по этой причине, поэтому фактически отсрочка не будет прерываться.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военное положение и трудоустройство военнообязанных

Во время полномасштабной войны, когда было объявлено военное положение, в Украине несколько усложнились некоторые привычные для граждан процедуры. Это, в частности, касается процесса трудоустройства.

Правда, эти сложности касаются только тех граждан, которые находятся на воинском учете. Пока в стране действует военное положение, устроиться на новую работу такие лица могут только с "чистыми" документами о воинском учете.

Сам процесс трудоустройства на время войны стал полностью привязанным к системе воинского учета. И, конечно же, на предприятиях сохраняется обязанность вести воинский учет

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К юристам обратился военнообязанный гражданин, заканчивающий обучение в аспирантуре. Он поинтересовался, как ему устроиться на работу в учебное заведение после защиты диссертации, чтобы не потерять отсрочку, которая у него сейчас действует до конца обучения.

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, как это сделать. Адвокат Вячеслав Кирда подчеркнул: "Законный вариант только один: после защиты диссертации назначить лицо на должность научно-педагогического работника со ставкой не менее 0,75".

Другой адвокат, Юрий Айвазян, подробнее рассказал, как это сделать: "После отчисления из аспирантуры человека нужно как можно быстрее оформить на вакантную должность научно-педагогического работника со ставкой минимум 0,75. Далее, после отмены отсрочки на основании обучения в аспирантуре, нужно сразу подавать заявление на получение отсрочки на основании работы в должности научно-педагогического работника".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, возможны ли трудоустройство и бронирование военнообязанных без ВВК.

Для того чтобы устроиться на работу, военнообязанному гражданину не нужно иметь актуальное заключение военно-врачебной комиссии. Достаточно иметь действующий военно-учетный документ, можно даже электронный, а не бумажный.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что юрист объяснил, почему трудоустройство гражданина, состоящего на воинском учете, без ВУД невозможно.

Военнообязанные граждане не могут устроиться на любую работу во время действия военного положения без военно-учетных документов. Оформив же документы через "Резерв+" или "Дію", можно не только устроиться на работу, но и получить бронь, если предприятие является критически важным. Некоторые граждане смогут сделать это даже находясь в розыске.