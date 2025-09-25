Трудоустройство военнообязанных - можно ли трудоустроиться без ВВК

Военно-врачебная комиссия. Фото: "МикВісті"

Для того, чтобы устроиться на работу, военнообязанному гражданину не нужно иметь актуальное заключение военно-врачебной комиссии. Достаточно иметь действующий военно-учетный документ, можно даже электронный, а не бумажный.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Нужно ли заключение ВВК для трудоустройства

Во время военного положения и всеобщей мобилизации ситуация с трудоустройством военнообязанных граждан приобретает особое значение.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, нужно ли ее мужу иметь актуальное заключение военно-врачебной комиссии для устройства на новое рабочее место.

"Идти в ТЦК, чтобы пройти ВВК, нет необходимости, ведь для принятия на работу и оформления бронирования мужчине достаточно предоставить электронный военно-учетный документ", — заверил гражданку юрист Владислав Дерий.

Бронирование без ВВК — возможно ли это

Относительно того, можно ли забронировать гражданина на новом рабочем месте, если он не имеет пройденной ВВК, то здесь, отметил юрист, ситуация следующая.

Для бронирования нужно, чтобы военнообязанный:

находился на воинском учете;

находился в трудовых отношениях с государственным органом, критически важным предприятием, критически важным учреждением;

уточнил персональные данные, указанные в пункте 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины от 11 апреля 2024 г. № 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета";

не находился в розыске.

За непройденную ВВК ТЦК может объявить гражданина в розыск.

Поэтому, если на работе успеть подать документы нового работника до того, как его объявят в розыск, он может быть забронирован от мобилизации. В противном случае ему таки придется идти в территориальный центр комплектования и проходить ВВК.

