Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Трудоустройство и бронь без ВВК — возможно ли это

Трудоустройство и бронь без ВВК — возможно ли это

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 20:00
Трудоустройство военнообязанных - можно ли трудоустроиться без ВВК
Военно-врачебная комиссия. Фото: "МикВісті"

Для того, чтобы устроиться на работу, военнообязанному гражданину не нужно иметь актуальное заключение военно-врачебной комиссии. Достаточно иметь действующий военно-учетный документ, можно даже электронный, а не бумажный.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Нужно ли заключение ВВК для трудоустройства

Во время военного положения и всеобщей мобилизации ситуация с трудоустройством военнообязанных граждан приобретает особое значение.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, нужно ли ее мужу иметь актуальное заключение военно-врачебной комиссии для устройства на новое рабочее место.

"Идти в ТЦК, чтобы пройти ВВК, нет необходимости, ведь для принятия на работу и оформления бронирования мужчине достаточно предоставить электронный военно-учетный документ", — заверил гражданку юрист Владислав Дерий.

Бронирование без ВВК — возможно ли это

Относительно того, можно ли забронировать гражданина на новом рабочем месте, если он не имеет пройденной ВВК, то здесь, отметил юрист, ситуация следующая.

Для бронирования нужно, чтобы военнообязанный:

  • находился на воинском учете;
  • находился в трудовых отношениях с государственным органом, критически важным предприятием, критически важным учреждением;
  • уточнил персональные данные, указанные в пункте 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины от 11 апреля 2024 г. № 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета";
  • не находился в розыске.

За непройденную ВВК ТЦК может объявить гражданина в розыск.

Поэтому, если на работе успеть подать документы нового работника до того, как его объявят в розыск, он может быть забронирован от мобилизации. В противном случае ему таки придется идти в территориальный центр комплектования и проходить ВВК.

Напомним, мы ранее писали о том, что при оформлении на предприятиях военнообязанных граждан теоретически можно использовать электронные военно-учетные документы нового работника.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли брать на работу с электронным военно-учетным документом, но без воинского звания.

ВВК ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ трудоустройство
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации