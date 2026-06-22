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Головна Мобілізація Працевлаштування аспіранта після захисту: єдиний варіант з відстрочкою

Працевлаштування аспіранта після захисту: єдиний варіант з відстрочкою

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 20:00
Працевлаштування аспіранта після захисту: єдиний варіант з відстрочкою
У вищому навчальному закладі. Фото: ІФНМУ

Аспіранти мають право на відстрочку від мобілізації. Така відстрочка діє до кінця навчання і анулюється після захисту дисертації й отримання документів про науковий ступінь. Після цього випускник аспірантури має право влаштуватися на роботу у виш і отримати відстрочку за цією причиною, тож фактично відстрочка перериватися не буде.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Воєнний стан і працевлаштування військовозобов’язаних

Під час повномасштабної війни, коли був оголошений воєнний стан, в Україні дещо ускладнилися деякі звичні для громадян процедури. Це, зокрема, стосується процесу працевлаштування.

Щоправда, ускладнення ці стосуються лише тих громадян, які перебувають на військовому обліку. Поки в країні діє воєнний стан, влаштуватися на нову роботу такі особи можуть тільки із "чистими" військово-обліковими документами.

Сам  процес працевлаштування на час війни став повністю прив’язаним до системи військового обліку. І, звісна річ, на підприємствах залишаються обов’язки вести військовий облік

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Із аспірантури на роботу у виші: як швидко оформити відстрочку

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який закінчує навчання в аспірантурі. Він поцікавився, як йому влаштуватися на роботу у навчальний заклад після захисту дисертації, щоб не втратити відстрочку, яку він зараз має до кінця навчання.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, як це зробити. Адвокат В’ячеслав Кирда наголосив: "Законний варіант лише один: після захисту дисертації призначити особу на посаду науково-педагогічного працівника зі ставкою не менше 0,75".

Інший адвокат, Юрій Айвазян, детальніше розповів, як це зробити: "Після відрахування з аспірантури особу треба якомога швидше оформити на вакантне місце науково-педагогічного працівника зі ставкою мінімум 0,75. Далі після скасування відстрочки на підставі навчання в аспірантурі треба одразу подавати заяву на отримання відстрочки на підставі роботи на посаді науково-педагогічного працівника".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можливі працевлаштування і бронювання військовозобов’язаних без ВЛК.

Для того, аби влаштуватися на роботу, військовозобов’язаному громадянину не потрібно мати актуальний висновок військово-лікарської комісії. Достатньо мати чинний військово-обліковий документ, можна навіть електронний, а не паперовий.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що юрист пояснив, чому працевлаштування громадянина на військовому обліку без ВОД неможливе.

Військовозобов’язані громадяни не можуть влаштуватися на будь-яку роботу під час дії воєнного стану без військово-облікових документів. Оформивши ж документи через "Резерв+" чи "Дію", можна не тільки працевлаштуватися, а і отримати бронь, якщо підприємство є критично важливим. Деякі громадяни зможуть зробити це навіть під час перебування у розшуку.

відстрочка Аспірант працевлаштування
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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