Трудоустройство лица на уходе не повлияет на отсрочку

Гражданин в территориальном центре комплектования.

Отсрочка от мобилизации, предоставленная для ухода за близким родственником с инвалидностью, не влияет на жизнь этого лица. Да, он имеет право трудоустроиться, и это не отменяет статус лица с инвалидностью. Так же трудоустройство такого человека не аннулирует отсрочку для его родственника, который осуществляет за ним уход.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка от мобилизации для ухода

Отсрочка от мобилизации является законным способом избежать призыва в особый период. Отсрочка предоставляется только в случае наличия законных на то оснований.

Одним из таких оснований является уход за близким родственником. Для этого нужно документально подтвердить, что этот родственник нуждается в постоянном уходе.

К юристам обратился гражданин, который оформил отсрочку от мобилизации для ухода за отцом. Мужчина поинтересовался, повлияет ли на отсрочку тот факт, что его отец, имеющий вторую группу инвалидности, официально трудоустроился на неполный день.

Трудоустройство не мешает

Юристы объяснили, что такой шаг является безопасным с точки зрения отсрочки для его сына. Юрист Владислав Дерий отметил: "Отец может трудоустроиться, и это само по себе не является основанием для автоматической отмены отсрочки сына по пункту 13 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кроме того, добавил Дерий, этот шаг не повлияет даже на инвалидность отца. Юрист пояснил: "Трудоустройство отца (даже на неполный рабочий день) не отменяет его статус лица с инвалидностью II группы".

Владислав Дерий напомнил: "П. 13 ч. 1 ст. 23 предусматривает отсрочку для военнообязанных, которые имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы. Главным условием для этой нормы является факт наличия инвалидности и отсутствие других лиц, которые по закону обязаны и могут осуществлять такой уход".

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации для ухода за родителями, он имеет право официально устроиться на работу. На отсрочку этот шаг не повлияет, но повлияет на социальную выплату.

Оформление отсрочки от мобилизации для ухода за близким родственником имеет несколько важных факторов, которые влияют на этот процесс. Одним из таких факторов является пенсионный возраст супругов, для ухода за одним из членов которого оформляется отсрочка.