Працевлаштування особи на догляді не вплине на відстрочку

Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: Одеський ОТЦК

Відстрочка від мобілізації, надана для догляду за близьким родичем з інвалідністю, не впливає на життя цієї особи. Так, вона має право працевлаштуватися, і це не скасовує статус особи з інвалідністю. Так само працевлаштування такої людини не анулює відстрочку для його родича, який здійснює за ним догляд.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка від мобілізації для догляду

Відстрочка від мобілізації є законним способом уникнути призову в особливий період. Відстрочка надається тільки у випадку наявності законних на те підстав.

Однією із таких підстав є догляд за близьким родичем. Для цього потрібно документально підтвердити, що цей родич потребує постійного догляду.

До юристів звернувся громадянин, який оформив відстрочку від мобілізації для догляду за батьком. Чоловік поцікавився, чи вплине на відстрочку той факт, що його батько, який має другу групу інвалідності, офіційно працевлаштувався на неповний день.

Читайте також:

Працевлаштування не заважає

Юристи пояснили, що такий крок є безпечним з точки зору відстрочки для його сина. Юрист Владислав Дерій зазначив: "Батько може працевлаштуватися, і це саме по собі не є підставою для автоматичного скасування відстрочки сина за пунктом 13 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Крім того, додав Дерій, цей крок не вплине навіть на інвалідність батька. Юрист пояснив: "Працевлаштування батька (навіть на неповний робочий день) не скасовує його статус особи з інвалідністю II групи".

Владислав Дерій нагадав: "П. 13 ч. 1 ст. 23 передбачає відстрочку для військовозобов’язаних, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи. Головною умовою для цієї норми є факт наявності інвалідності та відсутність інших осіб, які за законом зобов'язані та можуть здійснювати такий догляд".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можна офіційно працювати самому громадянину, який здійснює відстрочку для догляду.

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації для догляду за батьками, він має право офіційно влаштуватися на роботу. На відстрочку цей крок не вплине, але вплине на соціальну виплату.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи впливає на відстрочку для догляду пенсійний вік батьків.

Оформлення відстрочки від мобілізації для догляду за близьким родичем має кілька важливих факторів, які впливають на цей процес. Одним із таких факторів є пенсійний вік подружжя, для догляду за одним із членів якого оформлюється відстрочка.