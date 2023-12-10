Это не нормально, когда в военкоматах нагребают людей с болезнями — боевой медик

Боевой медик Оксана Струм. Фото: скриншот с видео украинского телеграмм-канала

Боевой медик Оксана Струм не поддержала мобилизацию больных. Также она против отправки на фронт предпринимателей, которые платят большие налоги и занимаются волонтерством.

Об этом сообщила Оксана Струм.

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По словам Оксаны Струм, не нормально, когда многие работники ТЦК и СП, которые ни разу не были на фронте, отправляют туда больных людей с эпилепсией, туберкулезом и другими сложными заболеваниями. Она добавила, что военные не понимают порой, что такими действиями, они могут сломать жизнь человеку, потому что "он был бы полезнее в гражданской жизни".

"Я не понимаю, когда берут людей, которые платят много налогов, они донатят, занимаются волонтерской деятельностью и при этом у них серьезные проблемы со здоровьем. Этот человек попадает ко мне в подразделение и мне что-то с ним надо делать. У меня уже была такая ситуация, что у меня человек упал с эпилептическим приступом и начал пускать пену, а списать человека потом не так просто", — сказала боевой медик.

Напомним, у украинских мужчин создалось ложное впечатление, что как только они придут в территориальный центр комплектования, то их сразу же заберут на фронт. ТЦК создали определенный образ, поэтому люди после получения повестки боятся идти к ним.

Добавим, в Украине продолжается общая мобилизация, в рамках которой мужчины, находящиеся в возрастной категории от 18 до 60 лет и военнообязанные, получают повестки и проходят медкомиссию. Но могут ли мобилизовать мужчину с гепатитом С. Ответ на этот вопрос дали юристы.