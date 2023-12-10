Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Это не нормально, когда в военкоматах нагребают людей с болезнями — боевой медик arrow

Это не нормально, когда в военкоматах нагребают людей с болезнями — боевой медик

10 декабря 2023 16:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Это не нормально, когда в военкоматах нагребают людей с болезнями — боевой медик
Боевой медик Оксана Струм. Фото: скриншот с видео украинского телеграмм-канала
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Боевой медик Оксана Струм не поддержала мобилизацию больных. Также она против отправки на фронт предпринимателей, которые платят большие налоги и занимаются волонтерством.

Об этом сообщила Оксана Струм.

Читайте также:

Боевой медик не поддержала мобилизацию определенных категорий людей

По словам Оксаны Струм, не нормально, когда многие работники ТЦК и СП, которые ни разу не были на фронте, отправляют туда больных людей с эпилепсией, туберкулезом и другими сложными заболеваниями. Она добавила, что военные не понимают порой, что такими действиями, они могут сломать жизнь человеку, потому что "он был бы полезнее в гражданской жизни".

"Я не понимаю, когда берут людей, которые платят много налогов, они донатят, занимаются волонтерской деятельностью и при этом у них серьезные проблемы со здоровьем. Этот человек попадает ко мне в подразделение и мне что-то с ним надо делать. У меня уже была такая ситуация, что у меня человек упал с эпилептическим приступом и начал пускать пену, а списать человека потом не так просто", — сказала боевой медик.

Напомним, у украинских мужчин создалось ложное впечатление, что как только они придут в территориальный центр комплектования, то их сразу же заберут на фронт. ТЦК создали определенный образ, поэтому люди после получения повестки боятся идти к ним.

Добавим, в Украине продолжается общая мобилизация, в рамках которой мужчины, находящиеся в возрастной категории от 18 до 60 лет и военнообязанные, получают повестки и проходят медкомиссию. Но могут ли мобилизовать мужчину с гепатитом С. Ответ на этот вопрос дали юристы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро - 80x80

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

Актуальное по теме