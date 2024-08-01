Базовая военная подготовка – каким категориям предоставляется отсрочка

Подготовка военных медиков. Фото: 150-й учебный центр командования Сил ТрО

Базовая военная подготовка обязательна для всех военнообязанных граждан Украины. И часть из них имеет право на отсрочку от прохождения БВП, в частности студенты и уволенные с военной службы по уважительным причинам.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Кто должен пройти базовую военную подготовку

В Украине новый закон о мобилизации и подготовке к мобилизации отменил существовавшую до 2024 года срочную службу, введя вместо нее базовую военную подготовку (БВП).

Эту подготовку должны пройти все военнообязанные граждане от 18 до 25 лет. Впрочем, несколько категорий этих граждан имеют право пройти БВП с отсрочкой.

Кому из украинцев предоставляется отсрочка на прохождение БВП

Во-первых, это право получают те военнообязанные граждане, которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

Кроме того, отсрочка предоставляется студентам учебных заведений — но только до достижения 24-летнего возраста, в дальнейшем такой военнообязанный гражданин должен пройти курс базовой военной подготовки.

Также отсрочку могут получить те лица, которые уже выбрали для себя конкретный год для прохождения базовой военной подготовки или уволены с военной службы по семейным обстоятельствам или по другим не менее уважительным причинам.

Напомним, что базовая военная подготовка должна стартовать в сентябре 2025 года для мужчин, признанных пригодными для военной службы.

Добавим, что базовая военная подготовка является обязательной для всех мужчин старше 18 лет. Но мобилизовать военнообязанных, прошедших базовую военную подготовку, до достижения 25 лет все равно невозможно.