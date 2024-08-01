Базова військова підготовка - яким категоріям надається відстрочка

Підготовка військових медиків. Фото: 150-й навчальний центр командування Сил ТрО

Базова військова підготовка є обов’язковою для усіх військовозобов’язаних громадян України. Та частина з них має право на відстрочку від проходження БВП, зокрема студенти та звільнені з військової служби через поважні причини.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Хто має пройти базову військову підготовку

В Україні новий закон про мобілізацію та підготовку до мобілізації скасував строкову службу, яка існувала до 2024 року, запровадивши замість неї базову військову підготовку (БВП).

Цю підготовку мають пройти усі військовозобов’язані громадяни віком від 18 до 25 років. Втім, кілька категорій цих громадян мають право пройти БВП з відстрочкою.

Кому з українців надається відстрочка на проходження БВП

По-перше, це право отримують ті військовозобов’язані громадяни, які визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я.

Крім того, відстрочка надається студентам навчальних закладів — але лише до досягнення 24-річного віку, надалі такий військовозобов’язаний громадянин мусить пройти курс базової військової підготовки.

Також відстрочку можуть отримати ті особи, які уже обрали для себе конкретний рік для проходження базової військової підготовки або звільнені з військової служби через сімейні обставини чи з інших, не менш поважних причин.

Нагадаємо, що базова військова підготовка має стартувати у вересні 2025 року для чоловіків, які визнані придатними для військової служби.

Додамо, що базова військова підготовка є обов’язковою для усіх чоловіків, яким понад 18 років. Але мобілізувати військовозобов’язаних, які пройшли базову військову підготовку, до досягнення 25 років все одно неможливо.