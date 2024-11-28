Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2024 году — список

Медицинское обследование. Фото: УНИАН

Сейчас в Украине идет общая мобилизация. Однако закон предусматривает, что определенные категории граждан могут получить отсрочку от призыва.

В статье рассматриваем основные категории лиц, имеющих право на отсрочку, согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Какие категории граждан имеют право на отсрочку

Многодетные родители. Лица, имеющие троих и более детей младше 18 лет, не подлежат мобилизации.

Родители-одиночки. Отсрочка предоставляется тем, кто самостоятельно воспитывает ребенка (детей) младше 18 лет.

Опекуны детей с инвалидностью. Лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет или взрослого ребенка с инвалидностью I или II группы, освобождаются от призыва.

Лица, ухаживающие за больными родственниками. Если человек постоянно ухаживает за больным родственником и больше никто не может обеспечить уход, он имеет право на отсрочку. Для этого нужно медицинское заключение.

Люди с инвалидностью. Лица с инвалидностью I или II группы не подлежат мобилизации.

Лица, осуществляющие уход за членами семьи. Отсрочка предоставляется тем, кто ухаживает за мужем, женой или родителями (включая родителей супругов) с инвалидностью I или II группы.

Лица, содержащие детей и военнослужащих. Если у человека есть ребенок до 18 лет и жена или муж, которые являются военнослужащими, он освобождается от мобилизации.

Студенты и аспиранты. Лица, обучающиеся на дневной форме в профессионально-технических, профессиональных, высших или высших учебных заведениях, имеют право на отсрочку на период обучения.

Ученые и педагоги. Научные работники, имеющие степень или звание и работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Педагогические работники общеобразовательных школ с таким же условием работы.

Медицинские работники. Работники заведений здравоохранения, которые работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Работники государственных органов. Лица, работающие в государственных органах или органах местного самоуправления, если это необходимо для их функционирования.

Забронированные лица. Лица, забронированные органами власти или учреждениями в установленном порядке, не подлежат мобилизации.

Народные депутаты. Народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады АР Крым имеют право на отсрочку.

Остальные категории. Отсрочку могут получить граждане по решению Президента или Кабинета Министров Украины.

Как получить отсрочку

Чтобы воспользоваться правом отсрочки, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Следует подать заявление и подтверждающие документы. Обратите внимание, что отсрочка предоставляется на определенный период времени и требует обновления.

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