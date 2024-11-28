Хто має право на відстрочку від мобілізації у 2024 році — перелік

Медичне обстеження. Фото: УНІАН

Наразі в Україні триває загальна мобілізація. Проте, закон передбачає, що певні категорії громадян можуть отримати відстрочку від призову.

У статті розглядаємо основні категорії осіб, які мають право на відстрочку, згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Які категорії громадян мають право на відстрочку

Багатодітні батьки. Особи, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, не підлягають мобілізації.

Батьки-одинаки. Відстрочка надається тим, хто самостійно виховує дитину (дітей) віком до 18 років.

Опікуни дітей з інвалідністю. Особи, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років або дорослу дитину з інвалідністю I чи II групи, звільняються від призову.

Особи, що доглядають за хворими родичами. Якщо людина постійно доглядає за хворим родичем і більше ніхто не може забезпечити догляд, вона має право на відстрочку. Для цього потрібен медичний висновок.

Люди з інвалідністю. Особи з інвалідністю I чи II групи не підлягають мобілізації.

Особи, що здійснюють догляд за членами сім’ї. Відстрочка надається тим, хто доглядає за чоловіком, дружиною або батьками (включно з батьками подружжя) з інвалідністю I чи II групи.

Особи, що утримують дітей та військовослужбовців. Якщо людина має дитину до 18 років і дружину чи чоловіка, які є військовослужбовцями, вона звільняється від мобілізації.

Студенти та аспіранти. Особи, які навчаються на денній формі у професійно-технічних, фахових, передвищих або вищих закладах освіти, мають право на відстрочку на період навчання.

Науковці та педагоги. Наукові працівники, які мають ступінь або звання та працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Педагогічні працівники загальноосвітніх шкіл із такою ж умовою роботи.

Медичні працівники. Працівники закладів охорони здоров’я, які працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Працівники державних органів. Особи, які працюють у державних органах чи органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для їх функціонування.

Заброньовані особи. Особи, які заброньовані органами влади або установами в установленому порядку, не підлягають мобілізації.

Народні депутати. Народні депутати України та депутати Верховної Ради АР Крим мають право на відстрочку.

Інші категорії. Відстрочку можуть отримати громадяни за рішенням Президента України чи Кабінету Міністрів України.

Як отримати відстрочку

Щоб скористатися правом на відстрочку, необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Потрібно подати заяву та підтверджуючі документи. Зверніть увагу, що відстрочка надається на певний період і вимагає оновлення.

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