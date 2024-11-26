Мобілізація в Україні — кому можуть відмовити у бронюванні в грудні 2024 року

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації деякі українські підприємства, установи або організації мають право забронювати своїх працівників від мобілізації. Проте далеко не всі військовозобов'язані чоловіки можуть отримати бронь. Є законні підстави, за якими можуть відмовити.

Про це розповіла адвокатка Марина Бекало на порталі b2bconsult.ua, пояснивши, кому з чоловіків можуть відмовити у бронюванні та чому.

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Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 650 від 5 червня 2024 року, роботодавець при поданні списків на бронювання працівників має зазначити такі відомості щодо кожного військовозобов'язаного працівника:

ПІБ;

податковий номер;

строк дії відстрочки;

реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі);

дата уточнення військово-облікових даних;

військово-облікова спеціальність.

Підготовка важливих документів. Фото: depositphotos.com

Після підписання сформованого списку засобами порталу "Дія" електронним цифровим підписом він перевіряється Реєстром військовозобов'язаних на предмет наявності особи в зазначеному Реєстрі.

У разі, якщо відомості підтверджуються Реєстром, бронювання та постановка на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично.

Відповідно до п. 19 Постанови, умовами постановки на спеціальний військовий облік в автоматичному режимі, є дотримання військовозобов'язаним таких вимог:

Перебування на військовому обліку Наявність військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі) Вчасно оновлені дані перебування на військовому обліку Відсутність особи у розшуку

Якщо ці умови дотримані, то військовозобов'язаному не можуть відмовити у бронюванні.

Водночас адвокатка наголосила, що відсутність відомостей про проходження ВЛК не є підставою для відмови у бронюванні та постановки на спецоблік в автоматичному режимі.

П. 20 Постанови містить підстави, коли військовозобов'язаний не підлягає бронюванню (про що керівнику повідомляється засобами Порталу "Дія"), зокрема:

за відсутності в Реєстрі військовозобов'язаних відомостей про військовозобов’язаного;

відсутності в Реєстрі військовозобов'язаних відомостей про перебування військовозобов'язаного у трудових відносинах з державним органом, підприємством, установою (тобто відомостей про перебування в трудових відносинах з підприємством, яке його бронює).

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