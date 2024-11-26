Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Українцям відмовляють у бронюванні — які є підстави arrow

Українцям відмовляють у бронюванні — які є підстави

26 листопада 2024 18:43
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні — кому можуть відмовити у бронюванні в грудні 2024 року
Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації деякі українські підприємства, установи або організації мають право забронювати своїх працівників від мобілізації. Проте далеко не всі військовозобов'язані чоловіки можуть отримати бронь. Є законні підстави, за якими можуть відмовити. 

Про це розповіла адвокатка Марина Бекало на порталі b2bconsult.ua, пояснивши, кому з чоловіків можуть відмовити у бронюванні та чому. 

Читайте також:

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 650 від 5 червня 2024 року, роботодавець при поданні списків на бронювання працівників має зазначити такі відомості щодо кожного військовозобов'язаного працівника:

  • ПІБ;
  • податковий номер;
  • строк дії відстрочки;
  • реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі);
  • дата уточнення військово-облікових даних;
  • військово-облікова спеціальність.

 

Кому з військовозобов'язаних чоловіків в Україні можуть відмовити у бронюванні від мобілізації
Підготовка важливих документів. Фото: depositphotos.com

Після підписання сформованого списку засобами порталу "Дія" електронним цифровим підписом він перевіряється Реєстром військовозобов'язаних на предмет наявності особи в зазначеному Реєстрі.

У разі, якщо відомості підтверджуються Реєстром, бронювання та постановка на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично.

Відповідно до п. 19 Постанови, умовами постановки на спеціальний військовий облік в автоматичному режимі, є дотримання військовозобов'язаним таких вимог:

  1. Перебування на військовому обліку
  2. Наявність військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі)
  3. Вчасно оновлені дані перебування на військовому обліку
  4. Відсутність особи у розшуку

Якщо ці умови дотримані, то військовозобов'язаному не можуть відмовити у бронюванні. 

Водночас адвокатка наголосила, що відсутність відомостей про проходження ВЛК не є підставою для відмови у бронюванні та постановки на спецоблік в автоматичному режимі. 

П. 20 Постанови містить підстави, коли військовозобов'язаний не підлягає бронюванню (про що керівнику повідомляється засобами Порталу "Дія"), зокрема:

  • за відсутності в Реєстрі військовозобов'язаних відомостей про військовозобов’язаного;
  • відсутності в Реєстрі військовозобов'язаних відомостей про перебування військовозобов'язаного у трудових відносинах з державним органом, підприємством, установою (тобто відомостей про перебування в трудових відносинах з підприємством, яке його бронює).

Раніше ми писали, які нові правила бронювання мають запрацювати вже з 1 грудня 2024 року. 

Нагадаємо, ми розповідали, чи можуть анулювати бронювання за розбіжність даних у "Резерв+".

Також ми інформували, скільки коштів може принести економічне бронювання в бюджет. 

грудень мобілізація бронювання відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:46 Син Шевченка пішов з Челсі через батька, Абрамовича та Берлусконі

19:36 В Армії+ запустили новий курс для військових — деталі

19:07 На відпочинок з наркотиками — прикордонники затримали одеситку

19:04 У ГУР пояснили, як Росія намагається дестабілізувати українців

18:49 У ДСНС показали наслідки авіаудару по Сумах — двоє загиблих

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

18:43 Українцям відмовляють у бронюванні — які є підстави

18:31 У Сумах триває рятувальна операція на місці удару, — Зеленський

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

18:17 Укрзалізниця запускає новий рейс з Харкова до Чернівців — дата

18:12 Підтримка дружин УБД — які пільги можна оформити в грудні

19:46 Син Шевченка пішов з Челсі через батька, Абрамовича та Берлусконі

19:36 В Армії+ запустили новий курс для військових — деталі

19:07 На відпочинок з наркотиками — прикордонники затримали одеситку

19:04 У ГУР пояснили, як Росія намагається дестабілізувати українців

18:49 У ДСНС показали наслідки авіаудару по Сумах — двоє загиблих

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

18:43 Українцям відмовляють у бронюванні — які є підстави

18:31 У Сумах триває рятувальна операція на місці удару, — Зеленський

18:17 Укрзалізниця запускає новий рейс з Харкова до Чернівців — дата

18:12 Підтримка дружин УБД — які пільги можна оформити в грудні

18:08 Вернидуб готовий розлучитися з найкращим гравцем Кривбасу

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Text

12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Text

10:52 Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК