Мобилизация в Украине — эксперт объяснил, какие люди ВСУ не нужны

Учебные сборы резервистов в Украине. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Второй год в Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. Военнообязанных мужчин, не имеющих отсрочки и признанных ВВК пригодными к военной службе, принудительно призывают в ряды ВСУ. Однако Силам обороны не хватает добровольцев и мотивированных бойцов.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "Еспресо". Он объяснил, какие люди в Вооруженных силах точно будут лишними и не будут способствовать успешной борьбе с врагом.

Читайте также:

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Фото: Facebook/Александр Коваленко

Так, по словам Коваленко, без сомнения, ВСУ нужны люди, однако те граждане, которые были призваны на военную службу под принуждением, не видящие себя военнослужащими, не принесут пользы ни в тылу, ни на фронте.

Отдельную опасность несут люди с разрушительным мировоззрением, такие как пророссийски настроенные.

"Можете только представить последствия, когда половина роты военных будут составлять люди, которые пошли не по своему желанию. Тем более люди по мировоззрению бывают разными, в частности, и пророссийски настроенные. Поэтому такие люди точно не нужны нам в армии. Эффект от такой мобилизации будет точно не положительным", — объяснил Коваленко.

Он отметил, что вопрос мобилизации сейчас очень острый для Сил обороны Украины, а главным критерием для отбора граждан для мобилизации в ВСУ должна быть мотивация.

"Действительно, в Силах обороны нужны люди. Однако мотивированные граждане, а не просто люди с улицы. Подчеркиваю, мотивированные граждане, которые хотят защищать свое государство. Ведь людей могут мобилизовать по возрасту или другим критериям, но не по мировоззрению, которое, по моему мнению, является ключевым в этой истории", — подчеркнул эксперт.

Ранее мы сообщали, что в Украине зарегистрировали новый законопроект, которым хотят разрешить мобилизовать только тех, кто дал письменное согласие.

Напомним, мы писали, какие специалисты ВСУ нужны на передовой.

Также мы рассказывали, что боец ВСУ назвал основные проблемы мобилизации и объяснил, как мотивировать украинцев воевать.