Студентов заочных и вечерних отделений могут мобилизовать, как и получающих второе высшее образование

Студенты в аудитории. Фото: megu.edu.ua

Несмотря на то, что обучение в институте или университете некоторыми военнообязанными считается законным способом не служить, есть категория студентов, подпадающих под мобилизацию. В первую очередь это касается тех, кто получает второе высшее образование.

Подробности объяснил деловой портал Эксперт.

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Кого из студентов могут мобилизовать

Согласно данным портала, под такую категорию подпадают студенты вечернего или заочного отделения, или получающие второе высшее образование. Шансы не быть мобилизованными в этих категориях студентов уменьшаются.

Также мобилизовать могут тех, кто поступил на программу ниже их предыдущего уровня или тех, кого отчислили за отказ от прохождения общей военной подготовки.

Как подтвердить свое право не быть мобилизованным на время обучения

Для этого нужно иметь справку из ЕГЭБО (Единой государственной электронной базы по вопросам образования). Эта справка является основным документом, подтверждающим право на отсрочку. Однако эта справка не освобождает от обязанности становиться на военный учет в ТЦК.

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