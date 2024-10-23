Студентів заочних та вечірніх відділень можуть мобілізувати, як і тих, хто здобуває другу вищу освіту

Студенти в аудиторії. Фото: megu.edu.ua

Попри те, що навчання в інституті чи університеті деякими військовозобов'язаними вважається законним способом не йти служити, є категорія студентів, які підпадають під мобілізацію. Насамперед це стосується тих, хто отримує другу вищу освіту.

Подробиці пояснив діловий портал Експерт.

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Кого зі студентів можуть мобілізувати

Згідно з даними порталу, під таку категорію підпадають студенти вечірнього чи заочного відділення або ті, хто здобуває другу вищу освіту. Шанси не бути мобілізованими у цих категорій студентів зменшуються.

Також мобілізувати можуть тих, хто вступив на програму, що є нижчою за їхній попередній рівень, або тих, кого відрахували за відмову від проходження загальної військової підготовки.

Як підтвердити своє право не бути мобілізованим на час навчання

Для цього потрібно мати довідку з ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти). Ця довідка є основним документом, який підтверджує право на відстрочку. Проте ця довідка не звільняє від обов'язку ставати на військовий облік в ТЦК.

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