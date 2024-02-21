Гражданские специальности в "Азове" — полку нужны водители бензовоза

Бойцы из полка "Азов". Фото: azov.org.ua

Полк "Азов" приглашает на работу водителей бензовоза. Нужен кандидат с опытом работы на соответствующей должности от 2 лет, с водительским удостоверением категории С и Е. Также обязательно знание правил дорожного движения и техники безопасности, готовность к работе в зоне боевых действий.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua в понедельник, 19 февраля.

Вакансия Водитель бензовоза в полку "Азов" на сайте Work.ua

Что должен делать водитель бензовоза в "Азове"

Азовцы указали обязанности будущего работника, среди перечня которых:

подготовка и осмотр АТС перед отъездом;

управление АТС;

прием нефтепродуктов на базах хранения;

контроль качества при приеме нефтепродуктов;

обеспечение при доставке безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;

перевозка топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;

обеспечение безопасности и надежности при перевозке;

доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;

бережное и грамотное отношение к работе АТС;

правильное и своевременное заполнение требуемой документации;

Требования к кандидату на должность водителя бензовоза следующие:

гражданство Украины;

опыт работы водителем бензовоза от 2 лет;

водительское удостоверение категории С и Е;

знание правил дорожного движения и техники безопасности;

отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;

наличие ADR будет преимуществом.

Также работник должен быть ответственным и внимательным к деталям, без вредных привычек, иметь хорошее состояние здоровья и готовность к работе в зоне боевых действий.

Что же предлагает "Азов"

Среди условий работы для будущих работников, которые предлагают бойцы:

официальная мобилизация до окончания военного положения или служба по контракту;

соответствующее стандартам ВСУ денежное обеспечение — зарплата от 25 до 125 тыс. грн;

возможность перевода действующих военных из других подразделений;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего обещают денежную надбавку в размере 3300 грн/день.

Напомним, что "Азов" ищет на работу инструкторов по гуманитарной подготовке личного состава. Для кандидатов на должность обязательны высшее гуманитарное образование и опыт лекционной и воспитательной работы в учебных заведениях.

Также мы сообщали, что азовцы нуждаются в пожарных. Будущий работник должен иметь опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в тушении пожаров.