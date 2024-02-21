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Гражданские специальности в "Азове" — полку нужны водители бензовоза

21 февраля 2024 03:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Гражданские специальности в "Азове" — полку нужны водители бензовоза
Бойцы из полка "Азов". Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Полк "Азов" приглашает на работу водителей бензовоза. Нужен кандидат с опытом работы на соответствующей должности от 2 лет, с водительским удостоверением категории С и Е. Также обязательно знание правил дорожного движения и техники безопасности, готовность к работе в зоне боевых действий.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua в понедельник, 19 февраля.

Вакансия Водитель бензовоза в полку "Азов" на сайте Work.ua
Вакансия Водитель бензовоза в полку "Азов" на сайте Work.ua

Что должен делать водитель бензовоза в "Азове"

Азовцы указали обязанности будущего работника, среди перечня которых:

  • подготовка и осмотр АТС перед отъездом;
  • управление АТС;
  • прием нефтепродуктов на базах хранения;
  • контроль качества при приеме нефтепродуктов;
  • обеспечение при доставке безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;
  • перевозка топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;
  • обеспечение безопасности и надежности при перевозке;
  • доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;
  • бережное и грамотное отношение к работе АТС;
  • правильное и своевременное заполнение требуемой документации;

Требования к кандидату на должность водителя бензовоза следующие:

  • гражданство Украины;
  • опыт работы водителем бензовоза от 2 лет;
  • водительское удостоверение категории С и Е;
  • знание правил дорожного движения и техники безопасности;
  • отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;
  • наличие ADR будет преимуществом.

Также работник должен быть ответственным и внимательным к деталям, без вредных привычек, иметь хорошее состояние здоровья и готовность к работе в зоне боевых действий.

Что же предлагает "Азов"

Среди условий работы для будущих работников, которые предлагают бойцы:

  • официальная мобилизация до окончания военного положения или служба по контракту;
  • соответствующее стандартам ВСУ денежное обеспечение — зарплата от 25 до 125 тыс. грн;
  • возможность перевода действующих военных из других подразделений;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего обещают денежную надбавку в размере 3300 грн/день.

Напомним, что "Азов" ищет на работу инструкторов по гуманитарной подготовке личного состава. Для кандидатов на должность обязательны высшее гуманитарное образование и опыт лекционной и воспитательной работы в учебных заведениях.

Также мы сообщали, что азовцы нуждаются в пожарных. Будущий работник должен иметь опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в тушении пожаров.

ВСУ
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