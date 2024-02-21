Гражданские специальности в "Азове" — полку нужны водители бензовоза
Полк "Азов" приглашает на работу водителей бензовоза. Нужен кандидат с опытом работы на соответствующей должности от 2 лет, с водительским удостоверением категории С и Е. Также обязательно знание правил дорожного движения и техники безопасности, готовность к работе в зоне боевых действий.
Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua в понедельник, 19 февраля.
Что должен делать водитель бензовоза в "Азове"
Азовцы указали обязанности будущего работника, среди перечня которых:
- подготовка и осмотр АТС перед отъездом;
- управление АТС;
- прием нефтепродуктов на базах хранения;
- контроль качества при приеме нефтепродуктов;
- обеспечение при доставке безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;
- перевозка топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;
- обеспечение безопасности и надежности при перевозке;
- доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;
- бережное и грамотное отношение к работе АТС;
- правильное и своевременное заполнение требуемой документации;
Требования к кандидату на должность водителя бензовоза следующие:
- гражданство Украины;
- опыт работы водителем бензовоза от 2 лет;
- водительское удостоверение категории С и Е;
- знание правил дорожного движения и техники безопасности;
- отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;
- наличие ADR будет преимуществом.
Также работник должен быть ответственным и внимательным к деталям, без вредных привычек, иметь хорошее состояние здоровья и готовность к работе в зоне боевых действий.
Что же предлагает "Азов"
Среди условий работы для будущих работников, которые предлагают бойцы:
- официальная мобилизация до окончания военного положения или служба по контракту;
- соответствующее стандартам ВСУ денежное обеспечение — зарплата от 25 до 125 тыс. грн;
- возможность перевода действующих военных из других подразделений;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего обещают денежную надбавку в размере 3300 грн/день.
Напомним, что "Азов" ищет на работу инструкторов по гуманитарной подготовке личного состава. Для кандидатов на должность обязательны высшее гуманитарное образование и опыт лекционной и воспитательной работы в учебных заведениях.
Также мы сообщали, что азовцы нуждаются в пожарных. Будущий работник должен иметь опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в тушении пожаров.
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