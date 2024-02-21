Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Цивільні спеціальності в "Азов" — полку потрібні водії бензовоза arrow

Цивільні спеціальності в "Азов" — полку потрібні водії бензовоза

21 лютого 2024 03:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Цивільні спеціальності в "Азов" — полку потрібні водії бензовоза
Бійці з полку "Азов". Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Полк "Азов" запрошує на роботу водіїв бензовоза. Потрібен кандидат із досвідом роботи на відповідній посаді від 2 років, з водійським посвідченням категорії С та Е. Також обов'язкове знання правил дорожнього руху й техніки безпеки та готовність до роботи в зоні бойових дій.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у понеділок, 19 лютого.

Вакансія Водій бензовоза в полку "Азов" на сайті Work.ua
Вакансія Водій бензовоза в полку "Азов" на сайті Work.ua

Що повинен робити водій бензовоза в "Азові"

Азовці зазначили обов'язки майбутнього працівника, серед переліку яких:

  • підготовка та огляд АТС перед від'їздом;
  • керування АТС;
  • прийом нафтопродуктів на базах зберігання;
  • контроль якості при прийомі нафтопродуктів;
  • забезпечення під час доставки безпеки кількості та якості отриманих нафтопродуктів;
  • перевезення палива та нафтопродуктів на задані маршрути;
  • забезпечення безпеки та надійності під час перевезень;
  • доставка за кількістю та якістю отриманих нафтопродуктів;
  • дбайливе і грамотне ставлення до роботи АТС;
  • правильне і своєчасне заповнення необхідної документації;

Вимоги до кандидата на посаду водія бензовоза такі:

  • громадянство України;
  • досвід роботи водієм бензовоза від 2 років;
  • водійське посвідчення категорії С та Е;
  • знання правил дорожнього руху та техніки безпеки;
  • відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення;
  • наявність ADR буде перевагою.

Також працівник повинен бути відповідальним та уважним до деталей, без шкідливих звичок, мати хороший стан здоров’я та готовність до роботи в зоні бойових дій.

Що натомість пропонує "Азов"

Серед умов роботи для майбутніх працівників, які пропонують бійці, такі:

  • офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або служба за контрактом;
  • відповідне до стандартів ЗСУ грошове забезпечення  — зарплатня від 25 до 125 тис. грн;
  • можливість переведення чинних військових з інших підрозділів;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого обіцяють грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що "Азов" шукає на роботу інструкторів з гуманітарної підготовки особового складу. Для кандидатів на посаду обов’язковими є вища гуманітарна освіта та досвід лекційної та виховної роботи у навчальних закладах.

Також ми повідомляли, що азовці потребують пожежників. Майбутній працівник повинен мати досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в гасінні пожеж.

ЗСУ
робота
полк "Азов"
мобілізація
вакансії
зарплатня
війна в Україні
війна
Рекрутинг

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

Актуальне по темі