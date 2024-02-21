Цивільні спеціальності в "Азов" — полку потрібні водії бензовоза

Бійці з полку "Азов". Фото: azov.org.ua

Полк "Азов" запрошує на роботу водіїв бензовоза. Потрібен кандидат із досвідом роботи на відповідній посаді від 2 років, з водійським посвідченням категорії С та Е. Також обов'язкове знання правил дорожнього руху й техніки безпеки та готовність до роботи в зоні бойових дій.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у понеділок, 19 лютого.

Вакансія Водій бензовоза в полку "Азов" на сайті Work.ua

Що повинен робити водій бензовоза в "Азові"

Азовці зазначили обов'язки майбутнього працівника, серед переліку яких:

підготовка та огляд АТС перед від'їздом;

керування АТС;

прийом нафтопродуктів на базах зберігання;

контроль якості при прийомі нафтопродуктів;

забезпечення під час доставки безпеки кількості та якості отриманих нафтопродуктів;

перевезення палива та нафтопродуктів на задані маршрути;

забезпечення безпеки та надійності під час перевезень;

доставка за кількістю та якістю отриманих нафтопродуктів;

дбайливе і грамотне ставлення до роботи АТС;

правильне і своєчасне заповнення необхідної документації;

Вимоги до кандидата на посаду водія бензовоза такі:

громадянство України;

досвід роботи водієм бензовоза від 2 років;

водійське посвідчення категорії С та Е;

знання правил дорожнього руху та техніки безпеки;

відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення;

наявність ADR буде перевагою.

Також працівник повинен бути відповідальним та уважним до деталей, без шкідливих звичок, мати хороший стан здоров’я та готовність до роботи в зоні бойових дій.

Що натомість пропонує "Азов"

Серед умов роботи для майбутніх працівників, які пропонують бійці, такі:

офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або служба за контрактом;

відповідне до стандартів ЗСУ грошове забезпечення — зарплатня від 25 до 125 тис. грн;

можливість переведення чинних військових з інших підрозділів;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого обіцяють грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що "Азов" шукає на роботу інструкторів з гуманітарної підготовки особового складу. Для кандидатів на посаду обов’язковими є вища гуманітарна освіта та досвід лекційної та виховної роботи у навчальних закладах.

Також ми повідомляли, що азовці потребують пожежників. Майбутній працівник повинен мати досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в гасінні пожеж.