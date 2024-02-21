Цивільні спеціальності в "Азов" — полку потрібні водії бензовоза
Полк "Азов" запрошує на роботу водіїв бензовоза. Потрібен кандидат із досвідом роботи на відповідній посаді від 2 років, з водійським посвідченням категорії С та Е. Також обов'язкове знання правил дорожнього руху й техніки безпеки та готовність до роботи в зоні бойових дій.
Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у понеділок, 19 лютого.
Що повинен робити водій бензовоза в "Азові"
Азовці зазначили обов'язки майбутнього працівника, серед переліку яких:
- підготовка та огляд АТС перед від'їздом;
- керування АТС;
- прийом нафтопродуктів на базах зберігання;
- контроль якості при прийомі нафтопродуктів;
- забезпечення під час доставки безпеки кількості та якості отриманих нафтопродуктів;
- перевезення палива та нафтопродуктів на задані маршрути;
- забезпечення безпеки та надійності під час перевезень;
- доставка за кількістю та якістю отриманих нафтопродуктів;
- дбайливе і грамотне ставлення до роботи АТС;
- правильне і своєчасне заповнення необхідної документації;
Вимоги до кандидата на посаду водія бензовоза такі:
- громадянство України;
- досвід роботи водієм бензовоза від 2 років;
- водійське посвідчення категорії С та Е;
- знання правил дорожнього руху та техніки безпеки;
- відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення;
- наявність ADR буде перевагою.
Також працівник повинен бути відповідальним та уважним до деталей, без шкідливих звичок, мати хороший стан здоров’я та готовність до роботи в зоні бойових дій.
Що натомість пропонує "Азов"
Серед умов роботи для майбутніх працівників, які пропонують бійці, такі:
- офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або служба за контрактом;
- відповідне до стандартів ЗСУ грошове забезпечення — зарплатня від 25 до 125 тис. грн;
- можливість переведення чинних військових з інших підрозділів;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого обіцяють грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день.
Нагадаємо, що "Азов" шукає на роботу інструкторів з гуманітарної підготовки особового складу. Для кандидатів на посаду обов’язковими є вища гуманітарна освіта та досвід лекційної та виховної роботи у навчальних закладах.
Також ми повідомляли, що азовці потребують пожежників. Майбутній працівник повинен мати досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в гасінні пожеж.
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