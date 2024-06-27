Как будут наказывать гражданских украинцев, носящих военную форму — новый закон

Гражданское лицо в военной форме в Киеве. Фото: mil.co.ua

Сегодня в Украине никого не удивишь людьми, которые ходят по улицам в военной форме. Однако далеко не все из них военнослужащие. Многие гражданские надевают камуфляж, нарушая тем самым закон.

Какое наказание их ждет и какие изменения готовит парламент, рассказываем далее в материале.

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Наказание за ношение военной формы

Далеко не все украинцы знают, что еще с 2019 года в Кодексе Украины об админ правонарушениях есть статья "Незаконное ношение военной формы одежды со знаками отличия военнослужащих".

Она предусматривает, что ношение военной формы со знаками отличия военнослужащих ВСУ или других воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины, лицами, не имеющими на это права, влечет:

или предупреждение и конфискация формы со знаками отличия;

или штраф от 150 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (на сегодня это от 2550 до 3400 грн) и конфискация формы со знаками отличия.

Если те же действия совершены лицом повторно в течение года, то:

или штраф от 3400 до 6800 грн и конфискация формы со знаками отличия;

или общественные работы от 30 до 40 часов и конфискация формы со знаками отличия.

Адвокат Андрей Новак утверждает, что даже появление в публичном месте в такой одежде, как футболка в пиксель, является административным правонарушением.

Национальная полиция имеет право задержать лицо, если оно одето в военную форму (со знаками отличия военнослужащих ВСУ или других военных формирований). После этого может быть составлен соответствующий протокол. Далее человека будут привлекать к ответственности.

Сотрудники ТЦК и СП. Фото: Добровольческое формирование "Авангард"/Facebook

Кто имеет право носить военную форму

Право на ношение военной формы одежды имеют:

военнослужащие;

военнообязанные при прохождении собрания;

резервисты;

курсанты;

лицеисты;

лица, уволенные с военной службы в запас или в отставку с предоставлением права ношения военной формы одежды.

Какие изменения готовит парламент

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект №6569 "О военной полиции". В настоящее время документ готовится ко второму чтению.

Одна из норм закона предусматривает, что лица, одетые в военную форму, не имеющие при себе документов, могут быть задержаны на сутки. В случае задержания руководитель территориального органа управления Военной полиции немедленно уведомляет о таких лицах начальника гарнизона и органы прокуратуры.

Если будет подтверждено, что лицо гражданское, то такого гражданина отпустят. Штраф военная полиция выписывать не будет иметь права.

Если же окажется, что это военнослужащий, который ходил по городу без документов, будут выяснять обстоятельства и причины такого поведения.

Ранее мы писали, какое оружие могут использовать гражданские лица в Украине.

Напомним, мы сообщали, что в приложении "Резерв+" появятся уроки и тесты для военнообязанных.