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Цивільних українців каратимуть за мілітарі одяг — що загрожує за камуфляж

27 червня 2024 06:54
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Любомир Кучер
Редактор
Як каратимуть цивільних українців, які носять військову форму — новий закон
Цивільна особа у військовій формі в Києві. Фото: mil.co.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Сьогодні в Україні нікого не здивуєш людьми, які ходять вулицями у військовій формі. Проте, далеко не всі з них військовослужбовці. Багато цивільних громадян вдягають камуфляж, порушуючи тим самим закон. 

Яке покарання на них чекає та які зміни готує парламент, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Покарання за носіння військової форми

Далеко не всі українці знають, що ще з 2019 року у Кодексі України про адмінправопорушення є стаття "Незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців".

Вона передбачає, що носіння військової форми зі знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права, тягне за собою:

  • або попередження та конфіскація форми зі знаками розрізнення;
  • або штраф від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні це від 2550 до 3400 грн) та конфіскація форми зі знаками розрізнення. 

Якщо ті ж самі дії вчинені особою повторно протягом року, то:

  • або штраф від 3400 до 6800 грн та конфіскація форми зі знаками розрізнення;
  • або громадські роботи від 30 до 40 годин  та конфіскація форми зі знаками розрізнення.

Адвокат Андрій Новак стверджує, що навіть поява у публічному місці у такому одязі, як футболка в піксель, є адміністративним правопорушенням.

Національна поліція має право затримати особу, якщо вона вдягнута у військову форму (зі знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ чи інших військових формувань).  Після може бути складений відповідний протокол. Далі людину притягатимуть до відповідальності. 

 

Як каратимуть цивільних українців, які носять військову форму — новий закон
Працівники ТЦК та СП. Фото: Добровольче формування "Авангард"/Facebook 

Хто має право носити військову форму

Право на носіння військової форми одягу мають:

  • військовослужбовці;
  • військовозобов’язані під час проходження зборів;
  • резервісти;
  • курсанти;
  • ліцеїсти;
  • особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.

Які зміни готує парламент 

Верховна Рада України проголосувала у першому читанні за законопроєкт №6569 "Про військову поліцію". Наразі документ готується до другого читання.

 

Одна з норм закону передбачає, що осіб, вдягнених у військову форму, які не мають при собі документів, можуть затримати на добу. У випадку затримання керівник територіального органу управління Військової поліції негайно повідомляє про таких осіб начальника гарнізону та органи прокуратури. 

Якщо буде підтверджено, що особа є цивільною, її відпускатимуть. Штраф військова поліція виписувати не матиме права.

Якщо ж виявиться, що це військовослужбовець, який ходив містом без документів, будуть з’ясовувати обставини та причини такої поведінки. 

Раніше ми писали, яку зброю можуть використовувати цивільні особи в Україні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у застосунку "Резерв+" з'являться уроки й тести для військовозобов'язаних.

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законопроєкт
покарання
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військова форма

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