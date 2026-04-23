Мужчина информировал о передвижении работников ТЦК: приговор суда

Мужчина информировал о передвижении работников ТЦК: приговор суда

Дата публикации 23 апреля 2026 03:32
Мужчина держит смартфон в руках, мужчина с работником ТЦК и СП. Фото иллюстративное: коллаж Новини.LIVE

Житель Полтавского района препятствовал деятельности ВСУ во время военного положения. Нарушитель распространял информацию о местах, где группы оповещения проводили мобилизационные мероприятия. Суд уже избрал ему наказание.

Об этом 21 апреля сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным суда, в течение прошлого года фигурант систематически публиковал в Viber-сообществе сообщения о местах, где находились мобильные группы ТЦК и полиции. Мужчина писал о передвижении военнослужащих на территории Ковалевки Полтавского района и локациях, где они осуществляли мобилизационные мероприятия.

"Следствие установило, что такие действия позволяли военнообязанным избегать встреч с представителями ТЦК, что фактически снижало эффективность мобилизации", — отметили в региональном военкомате.

Обвиняемый действовал умышленно. Публикации он делал с мобильного телефона. О конспирации не думал — писал с собственного аккаунта в мессенджере.

Решение суда

Во время заседания фигурант полностью признал свою вину, раскаялся и заключил соглашение с прокурором. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств то, что мужчина ранее не имел судимостей и содержит несовершеннолетнего ребенка.

Нарушителю назначили пять лет тюрьмы, но заменили наказание двумя годами испытательного срока. Кроме того, у осужденного конфискуют мобильный телефон Samsung Galaxy A56 5G, с помощью которой он делал публикации.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету" сообщал, что в Виннице оштрафовали мужчину, который после получения повестки не явился в ТЦК и СП. Чтобы защитить свои права, военнообязанный обратился в суд. Суд поддержал истца и отменил штраф.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП писал, что житель Полтавщины уклонился от мобилизации. В суде мужчина объяснил, что имеет проблемы со здоровьем и ухаживает за пожилыми родителями. Несмотря на это, судья признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет тюрьмы.

Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
