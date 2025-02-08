Мобилизация в Украине 2025 — как ТЦК будут работать по новым правилам

Работники ТЦК беседуют с военнообязанным. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В связи с конфликтными ситуациями, которые возникают между работниками территориальных центров комплектования и военнообязанными, в Украине планируют создать правила для военнослужащих ТЦК и СП по взаимодействию с гражданскими. Новые нормы собираются разработать до конца февраля 2025 года.

Соответствующее заявление сделал начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в интервью Hromadske.

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Так, по словам Виталия Саранцева, в Сухопутных войсках разработают правила соблюдения военнослужащими ТЦК и СП определенных норм, политик, правил обращения с военнообязанными. Основная цель нововведения — предотвращение злоупотреблений со стороны работников территориальных центров.

Сейчас уже начата работа по разработке правил, которые станут обязательными для всех сотрудников ТЦК. А их создание планируют завершить в течение февраля.

"Оно будет доказано, над этим будут работать, люди будут думать, как вести себя, как осуществлять свою работу так, чтобы не нарушать права человека и не будоражить общество. Потому что это одна из тех чувствительных точек, на которую враг давит и максимально этим пользуется", — подчеркнул представитель Сухопутных войск ВСУ.

Военнообязанный подписывает повестку от ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Виталий Саранцев добавил, что иногда действительно возникают негативные случаи со стороны ТЦК, однако это "не остается незамеченным и не остается без наказания". В таких ситуациях обязательно проводятся расследования.

В то же время он отметил, что вражеские информационные операции (ИПСО) направлены на искусственное раздувание подобных инцидентов. Это должны понимать сами гражданские и не допускать закрепления в речи таких терминов как "бусификация" и "людоловы", ведь они являются элементами российских информационных манипуляций.

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