Мобілізація в Україні 2025 — як ТЦК працюватимуть за новими правилами

Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

У зв'язку з конфліктними ситуаціями, які виникають між працівниками територіальних центрів комплектування та військовозобов'язаними, в Україні планують створити правила для військовослужбовців ТЦК та СП щодо взаємодії з цивільними громадянами. Нові норми збираються розробити до кінця лютого 2025 року.

Відповідну заяву зробив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в інтерв'ю Hromadske.

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Так, за словами Віталія Саранцева, у Сухопутних військах розроблять правила дотримання військовослужбовцями ТЦК та СП певних норм, політик, правил поводження з військовозобов'язаними. Основна мета нововведення — запобігання зловживань збоку працівників територіальних центрів.

Наразі вже розпочата робота з розробки правил, які стануть обов'язковими для всіх співробітників ТЦК. А їх створення планують завершити упродовж лютого.

"Воно буде доведене, над цим працюватимуть, люди думатимуть, як поводитись, як здійснювати свою роботу так, щоб не порушувати права людини та не розбурхувати суспільство. Тому що це одна з тих чутливих точок, на яку ворог тисне і максимально цим користується", — підкреслив представник Сухопутних військ ЗСУ.

Військовозобов'язаний підписує повістку від ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Віталій Саранцев додав, що подекуди дійсно виникають негативні випадки з боку ТЦК, проте це "не залишається непоміченим і не залишається без покарання". У таких ситуаціях обов'язково проводяться розслідування.

Водночас він зазначив, що ворожі інформаційні операції (ІПСО) спрямовані на штучне роздмухування подібних інцидентів. Це мають розуміти самі цивільні громадяни та не допускати закріплення у мовленні таких термінів як "бусифікація" та "людолови", адже вони є елементами російських інформаційних маніпуляцій.

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