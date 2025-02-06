Мобілізація в Україні 2025 — чи можуть працівники ТЦК забирати військовий квиток

Представники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним чоловіком. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації усі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані носити з собою військово-обліковий документ. На вимогу працівників ТЦК та СП необхідно пред'явити цей документ. Він може бути як у паперовому, так і в електронному варіанті у застосунку Резерв+.

Чи мають право співробітники ТЦК забрати паперовий варіант військово-облікового документа та як слід діяти військовозобов'язаним у такому випадку, пояснив юрист Дмитро Франчук в коментарі "РБК-Україна".

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За словами правозахисника, військово-обліковий документ — особистий документ військовозобов'язаної особи, а його вилучення працівниками ТЦК та СП регулюється законодавством. Зокрема ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" .

Так, є певні підстави, за якими представники ТЦК дійсно мають право вилучити військовий квиток чи інший військово-обліковий документ. Проте, в окремих випадках такі дії будуть незаконними.

Чоловік показує військово-обліковий документ ТЦК. Скриншот з відео на Youtube

Коли працівник ТЦК може вилучити військово-обліковий документ

Підстави для вилучення у військовозобов'язаного даного документа можуть бути наступні:

внесення змін або уточнень до військово-облікового документа;

звірки облікових даних;

у разі вручення повістки.

"Вилучення військово-облікового документа має бути оформлено відповідним протоколом із зазначенням причини та терміну вилучення", — пояснив Франчук.

Він підкреслив, що військовозобов'язаному повинні видати розписку про вилучення. Якщо працівник ТЦК цього не зробить, військовозобов'язаний може залишити документ у себе.

Що робити, якщо військовий квиток вимагають або забирають без законних підстав

Перш за все, якщо вас на вулиці зупинили представники ТЦК, вони мають представитися, тобто назвати своє ім'я та посаду. Також ви маєте право вимагати, щоб вам показали службове посвідчення. Після цього ви маєте показати власний документ, що посвідчує особу, а також військово-обліковий документ.

Якщо у вас хочуть вилучити військовий квиток, ви маєте запитати про причину вилучення документа та попросити пояснити підставу, після чого вимагати складання протоколу та видавання розписки. Відмову слід зафіксувати на відео, а у випадку незгоди з діями військових можна звернутись зі скаргою.

"Ви не зобов'язані віддавати свій військово-обліковий документ, якщо у вас є сумніви щодо законності вимоги. Варто також завжди зберігати копію військово-облікового документа", — зазначив юрист.

Працівники ТЦК перевіряють документи у чоловіка. Скриншот з відео на Youtube

Куди можна поскаржитись на дії працівника ТЦК

Скаргу можна подати:

вищому керівництву ТЦК;

Міністерству оборони України;

до правоохоронних органів (поліція, прокуратура);

до суду.

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