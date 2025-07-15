Многодетный с чужими детьми - когда право на отсрочку надо доказывать в суде

Паспорт многодетных — дает ли он право на отсрочку
Если военнообязанный гражданин воспитывает детей жены от предыдущего брака, он может попытаться получить отсрочку от мобилизации как многодетный отец. Но для этого нужно пойти в суд и получить решение об установлении факта воспитания этих детей гражданином.
Об этом написали на портале "Юристы.UA".
Когда паспорт многодетных не поможет
Многодетные родители, то есть те, которые воспитывают трех или более несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку от мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он получить отсрочку от мобилизации, если он воспитывает одного своего ребенка и двух детей от первого брака жены.
"Имеем паспорт многодетных", — отметил в объяснении военнообязанный гражданин.
Адвокат Юрий Айвазян объяснил гражданину, что в таком случае отсрочку можно попробовать получить, но для этого придется идти в суд, потому что паспорт многодетных в этой ситуации не является тем документом, который позволит получить отсрочку.
"Для получения отсрочки по пункту 3 части первой ст. 23 ЗУ ПВОВС вам надо доказывать факт содержания двоих детей. Без суда здесь не обойтись, к сожалению", — подчеркнул Айвазян.
Зачем идти в суд
Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил позицию своего коллеги, объяснив, какое именно решение суда нужно получить в такой ситуации.
"Чтобы оформить отсрочку, вам нужно получить решение суда об установлении факта пребывания детей жены на вашем иждивении", — отметил Дерий.
Напомним, мы ранее писали о том, что делать многодетному отцу, если его незаконно мобилизовали.
Добавим, мы сообщали о том, получит ли отсрочку многодетный отец, если его дети находятся за границей.
Читайте Новини.LIVE!