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Главная Мобилизация Паспорт многодетных — дает ли он право на отсрочку

Паспорт многодетных — дает ли он право на отсрочку

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 12:20
Многодетный с чужими детьми - когда право на отсрочку надо доказывать в суде
Многодетная семья. Фото: "Тернопільська правда"

Если военнообязанный гражданин воспитывает детей жены от предыдущего брака, он может попытаться получить отсрочку от мобилизации как многодетный отец. Но для этого нужно пойти в суд и получить решение об установлении факта воспитания этих детей гражданином.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Многодетные родители, то есть те, которые воспитывают трех или более несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он получить отсрочку от мобилизации, если он воспитывает одного своего ребенка и двух детей от первого брака жены.

"Имеем паспорт многодетных", — отметил в объяснении военнообязанный гражданин.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил гражданину, что в таком случае отсрочку можно попробовать получить, но для этого придется идти в суд, потому что паспорт многодетных в этой ситуации не является тем документом, который позволит получить отсрочку.

"Для получения отсрочки по пункту 3 части первой ст. 23 ЗУ ПВОВС вам надо доказывать факт содержания двоих детей. Без суда здесь не обойтись, к сожалению", — подчеркнул Айвазян.

Зачем идти в суд

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил позицию своего коллеги, объяснив, какое именно решение суда нужно получить в такой ситуации.

"Чтобы оформить отсрочку, вам нужно получить решение суда об установлении факта пребывания детей жены на вашем иждивении", — отметил Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать многодетному отцу, если его незаконно мобилизовали.

Добавим, мы сообщали о том, получит ли отсрочку многодетный отец, если его дети находятся за границей.

суд дети отсрочка военнообязанные жена
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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