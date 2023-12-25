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ТЦК в Буковеле — кому раздают повестки на курорте и в окрестных селах

25 декабря 2023 14:05
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
ТЦК в Буковеле — кому раздают повестки на курорте и в окрестных селах
Военные на курорте в Буковеле. Фото: blacklist
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Массовых рейдов работников территориальных центров комплектования в Буковеле так, как в спортзалах или других общественных местах, не наблюдается. Местные жители говорят, что мобилизация в окрестных населенных пунктах продолжается по плану.

Об этом говорится в материале издания Телеграф.

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Отмечается, что журналистка издания побывала в Буковеле и своими глазами увидела, приезжают ли на украинский курорт работники ТЦК, чтобы вручить повестки военнообязанным. Однако, к ее удивлению, военкомов там не было.

"За период отдыха в Буковеле я не заметила ни одного военного или патрульного полицейского. Создается впечатление, что здесь вообще нет войны: повсюду звучит громкая музыка, люди неторопливо гуляют, наслаждаясь отдыхом. Лишь раз я слышала воздушную тревогу, на которую никто не обратил внимание", — отметила она.

Местные жители рассказали, что мобилизация в окрестных селах продолжается по плану. Работники ТЦК активно раздают повестки мужчинам призывного возраста в ближайших от курорта селах Татарове, Яблунице и Микуличине.

Напомним, 8 декабря на украинском курорте Буковель заметили, вероятнее всего, работников ТЦК. Как известно, общество не раз возмущалось тем, что военные не ходят с повестками в Буковеле.

Также мы писали, что в начале декабря в Закарпатье сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки совершили рейды по тренажерным залам. В ТЦК объяснили, что таким образом ничего не нарушают и действуют по законам Украины.

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