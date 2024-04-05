ТЦК будет вызывать на учет 25-летних мужчин — официальное заявление Генштаба

Мужчины призывного возраста в ТЦК. Фото: Армия Inform

Согласно новому закону об уменьшении призывного возраста с 27 до 25 лет, граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут подлежать снятию с военного учета призывников и взятию на военный учет военнообязанных. После вступления закона в силу работники ТЦК будут вызывать призывников 25-летнего возраста для уточнения учетных данных.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в пятницу, 5 апреля, и разъяснили все детали закона.

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В ведомстве рассказали, что по закону об уменьшении призывного возраста граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут подлежать снятию с военного учета призывников и взятию на военный учет военнообязанных.

"Усовершенствование организации военного учета призывников осуществляется в контексте реформирования системы подготовки граждан к прохождению военной службы и готовности к выполнению конституционного долга по защите Родины", — отметили в Генштабе.

Также там рассказали, что есть определенные изменения, которые предусматривают отмену срочной военной службы и вместо нее базовой военной службы и базовой общевойсковой подготовки. В частности, в законопроекте предусматривается возможность выбора призывниками года прохождения базовой военной службы до достижения ими 24-летнего возраста.

"Учитывая указанное, пребывание граждан на военном учете призывников до достижения ими 27-летнего возраста утратило актуальность и было уменьшено до 25 лет", — пишет военное ведомство.

Там подчеркнули, когда закон вступит в силу, то работники ТЦК и СП будут вызывать граждан, состоящих на военном учете призывников и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Напомним, 2 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста до 25 лет. Верховная Рада проголосовала за него 30 мая 2023 года.

Также адвокат Марина Бекало объяснила, кому из 25-летних стоит идти в ТЦК, а кто может избежать повестки.