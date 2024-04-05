Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow ТЦК будет вызывать на учет 25-летних мужчин — официальное заявление Генштаба arrow

ТЦК будет вызывать на учет 25-летних мужчин — официальное заявление Генштаба

5 апреля 2024 13:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ТЦК будет вызывать на учет 25-летних мужчин — официальное заявление Генштаба
Мужчины призывного возраста в ТЦК. Фото: Армия Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Согласно новому закону об уменьшении призывного возраста с 27 до 25 лет, граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут подлежать снятию с военного учета призывников и взятию на военный учет военнообязанных. После вступления закона в силу работники ТЦК будут вызывать призывников 25-летнего возраста для уточнения учетных данных.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в пятницу, 5 апреля, и разъяснили все детали закона.

Читайте также:

Уменьшение призывного возраста — в Генштабе объяснили детали закона

В ведомстве рассказали, что по закону об уменьшении призывного возраста граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут подлежать снятию с военного учета призывников и взятию на военный учет военнообязанных.

"Усовершенствование организации военного учета призывников осуществляется в контексте реформирования системы подготовки граждан к прохождению военной службы и готовности к выполнению конституционного долга по защите Родины", — отметили в Генштабе.

Также там рассказали, что есть определенные изменения, которые предусматривают отмену срочной военной службы и вместо нее базовой военной службы и базовой общевойсковой подготовки. В частности, в законопроекте предусматривается возможность выбора призывниками года прохождения базовой военной службы до достижения ими 24-летнего возраста.

"Учитывая указанное, пребывание граждан на военном учете призывников до достижения ими 27-летнего возраста утратило актуальность и было уменьшено до 25 лет", — пишет военное ведомство.

Там подчеркнули, когда закон вступит в силу, то работники ТЦК и СП будут вызывать граждан, состоящих на военном учете призывников и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов.

null
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Напомним, 2 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста до 25 лет. Верховная Рада проголосовала за него 30 мая 2023 года.

Также адвокат Марина Бекало объяснила, кому из 25-летних стоит идти в ТЦК, а кто может избежать повестки.

закон
военный призыв
военный учет
Генштаб ВСУ
мобилизация
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым