Мобилизация в Украине 2024 — имеют ли право ТЦК изымать документы у мужчин

Сотрудники ТЦК проверяют документы у военнообязанного. Скриншот с видео на Youtube

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых работники ТЦК и СП проверяют документы у военнообязанных мужчин и выписывают им повестки. Случаются случаи, когда представители территориальных центров изымают у граждан документы.

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Имеют ли они на это право и что делать в случае незаконного изъятия, рассказал адвокат Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина.

Так, по словам правоведа, сотрудники ТЦК действительно вправе изымать у военнообязанных лиц определенные виды документов. Однако это не касается паспорта гражданина Украины, водительского удостоверения или, к примеру, банковских карт.

Какие документы могут изымать ТЦК

Адвокат подчеркнул, полномочия ТЦК ограничены исключительно проверкой и изъятием военно-учетных документов:

военный билет;

приписное свидетельство;

временное удостоверение военнообязанного;

другие документы, подтверждающие пригодность к военной службе.

При этом Франчук подчеркнул, что на изъятие даже военно-учетного документа должны быть законные основания, о которых работники ТЦК должны сообщить.

Работник ТЦК проверяет документы у военнообязанного. Скриншот с видео на Youtube

Как действовать военнообязанному, если документы забрали незаконно

Если вы столкнулись с ситуацией, когда работники ТЦК незаконно отбирают у вас документы, следует действовать следующим образом:

Требуйте объяснить основания, по которым ваши документы изымаются. Предложите показать соответствующий правовой акт или распоряжение, которое дает разрешение на подобные действия. При возможности зафиксируйте ситуацию на камеру. Фото или видео могут стать доказательством при подаче жалобы в суд. Обратитесь к представителям полиции с заявлением о неправомерных действиях. Убедитесь, что жалоба зарегистрирована и получите выписку из реестра.

Если эти четыре этапа не принесли результата и полиция не отреагировала должным образом, следует подавать жалобу в прокуратуру или суд с требованием вернуть документы и привлечь виновных к ответственности.

Также, по словам правозащитника, можно обратиться в правозащитные организации, которые могут оказать юридическую помощь и поддержку.

"Всегда помните, что ни одно учреждение, включая ТЦК, не имеет права нарушать ваши законные права. Если вы чувствуете давление или угрозы, немедленно ищите юридическую помощь", — подытожил Дмитрий Франчук.

Ранее мы писали, что украинцам стоит знать о вручении повесток в сентябре и как будет выглядеть документ.

Напомним, мы сообщали, какая ответственность ждет военнообязанных украинцев, отказавшихся предъявлять по требованию ТЦК военно-учетный документ.

Также мы информировали, какое наказание грозит отказом от повестки.