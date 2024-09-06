Мобилизация в Украине 2024 — имеют ли право ТЦК изымать документы у мужчин

ТЦК изымают документы у мужчин — имеют ли на это право и как действовать
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых работники ТЦК и СП проверяют документы у военнообязанных мужчин и выписывают им повестки. Случаются случаи, когда представители территориальных центров изымают у граждан документы.
Имеют ли они на это право и что делать в случае незаконного изъятия, рассказал адвокат Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина.
Так, по словам правоведа, сотрудники ТЦК действительно вправе изымать у военнообязанных лиц определенные виды документов. Однако это не касается паспорта гражданина Украины, водительского удостоверения или, к примеру, банковских карт.
Какие документы могут изымать ТЦК
Адвокат подчеркнул, полномочия ТЦК ограничены исключительно проверкой и изъятием военно-учетных документов:
- военный билет;
- приписное свидетельство;
- временное удостоверение военнообязанного;
- другие документы, подтверждающие пригодность к военной службе.
При этом Франчук подчеркнул, что на изъятие даже военно-учетного документа должны быть законные основания, о которых работники ТЦК должны сообщить.
Как действовать военнообязанному, если документы забрали незаконно
Если вы столкнулись с ситуацией, когда работники ТЦК незаконно отбирают у вас документы, следует действовать следующим образом:
- Требуйте объяснить основания, по которым ваши документы изымаются.
- Предложите показать соответствующий правовой акт или распоряжение, которое дает разрешение на подобные действия.
- При возможности зафиксируйте ситуацию на камеру. Фото или видео могут стать доказательством при подаче жалобы в суд.
- Обратитесь к представителям полиции с заявлением о неправомерных действиях. Убедитесь, что жалоба зарегистрирована и получите выписку из реестра.
Если эти четыре этапа не принесли результата и полиция не отреагировала должным образом, следует подавать жалобу в прокуратуру или суд с требованием вернуть документы и привлечь виновных к ответственности.
Также, по словам правозащитника, можно обратиться в правозащитные организации, которые могут оказать юридическую помощь и поддержку.
"Всегда помните, что ни одно учреждение, включая ТЦК, не имеет права нарушать ваши законные права. Если вы чувствуете давление или угрозы, немедленно ищите юридическую помощь", — подытожил Дмитрий Франчук.
Ранее мы писали, что украинцам стоит знать о вручении повесток в сентябре и как будет выглядеть документ.
Напомним, мы сообщали, какая ответственность ждет военнообязанных украинцев, отказавшихся предъявлять по требованию ТЦК военно-учетный документ.
Также мы информировали, какое наказание грозит отказом от повестки.
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