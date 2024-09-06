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ТЦК вилучають документи у чоловіків — чи мають на це право і як діяти

6 вересня 2024 21:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — чи мають право ТЦК вилучати документи у чоловіків
Працівники ТЦК перевіряють документи у військовозобов'язаного. Скриншот з відео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких працівники ТЦК та СП перевіряють документи у військовозобов'язаних чоловіків та виписують їм повістки. Трапляються випадки, коли представники територіальних центрів вилучають у громадян документи. 

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Чи мають вони на це право та що робити у випадку незаконного вилучення, розповів адвокат Дмитро Франчук у коментарі РБК-Україна.

Так, за словами правознавця, співробітники ТЦК дійсно мають право вилучати у військовозобов'язаних осіб певні види документів. Проте це не стосується паспорта громадянина України, посвідчення водія або, до прикладу, банківських карток. 

Які документи можуть вилучати ТЦК

Адвокат підкреслив, повноваження ТЦК обмежені виключно перевіркою та вилученням військово-облікових документів: 

  • військовий квиток;
  • приписне свідоцтво;
  • тимчасове посвідчення військовозобов'язаного; 
  • інші документи, які підтверджують придатність до військової служби.

При цьому Франчук підкреслив, на вилучення навіть військово-облікового документа мають бути законні підстави, про які працівники ТЦК мають повідомити. 

 

Які документи можуть вилучати ТЦК
Працівник ТЦК перевіряє документи у військовозобов'язаного. Скриншот з відео на Youtube

Як діяти військовозобов'язаному, якщо документи забрали незаконно

Якщо ви стикнулися з ситуацією, коли працівники ТЦК незаконно відбирають у вас документи, варто діяти наступним чином: 

  1. Вимагайте пояснити підстави, за яких ваші документи вилучають. 
  2. Попросіть показати відповідний правовий акт або розпорядження, яке дає дозвіл на подібні дії.
  3. За можливості зафіксуйте ситуацію на камеру. Фото або відео можуть стати доказом у разі подання скарги до суду. 
  4. Зверніться до представників поліції з заявою про неправомірні дії. Переконайтеся, що скаргу зареєстровано та отримайте витяг з реєстру.

Якщо ці чотири етапи не принесли результату й поліція не відреагувала належним чином, слід подавати скаргу до прокуратури або суду з вимогою повернути документи та притягнути винних до відповідальності.

Також за словами правозахисника, можна звернутися до правозахисних організацій, які можуть надати юридичну допомогу та підтримку. 

"Завжди пам'ятайте, що жодна установа, включаючи ТЦК, не має права порушувати ваші законні права. Якщо ви відчуваєте тиск або погрози, негайно шукайте юридичну допомогу", — підсумував Дмитро Франчук. 

Раніше ми писали, що українцям варто знати про вручення повісток у вересні та який вигляд матиме документ.

Нагадаємо, ми повідомляли, яка відповідальність чекає на військовозобов'язаних українців, які відмовилися пред'являти на вимогу ТЦК військово-обліковий документ. 

Також ми інформували, яке покарання загрожує за відмову від повістки. 

мобілізація військовий квиток ТЦК та СП військовозобов'язані

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