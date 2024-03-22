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ТЦК вручают повестки 17-летним юношам — что нужно знать подросткам и родителям

22 марта 2024 23:13
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — 17-летним начали вручать повестки — в чем причина
Военнообязанные украинцы в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Согласно действующему украинскому законодательству, мужчины обязаны состоять на военном учете. Причем встать на учет в ТЦК и СП необходимо по достижении 17 лет. Для этого молодым людям могут вручать повестку для приписки.

Детали, которые должны знать украинские подростки и их родители, рассказали в Одесском областном ТЦК и СП на официальной странице в Facebook.

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Так, в сообщении говорится, что на призывных участках ТЦК и СП продолжается приписка юношей 2007 года рождения.

Отмечается, если юноша получил повестку для приписки, он обязан лично прибыть на призывной участок ТЦК по месту жительства.

 

ТЦК вручают повестки 17-летним юношам — что нужно знать подросткам и родителям
Военнообязанные украинцы в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП

Также в Одесском областном ТЦК напомнили, что в повестке для приписки указан полный перечень документов, которые юноша должен подать лично в призывной участок.

Кроме того, в ТЦК обратили внимание, что юноша должен прибыть на участок в срок, указанный в повестке. Не явиться за повесткой для приписки можно только по уважительным причинам.

Приписная кампания, как пояснили в ТЦК и СП, необходима для:

  • взятия юношей на военный учет;
  • определения количества будущих военнообязанных;
  • определения количества пригодных для военной службы;
  • установления их личных качеств, специальности и уровня образования.

Удостоверение о приписке к призывному участку выдается гражданам, приписанным к призывным участкам, которые по результатам прохождения комиссии по вопросам приписки признаны пригодными к военной службе или временно непригодными к военной службе или нуждающимися в лечении.

Важно: приписная компания проходит на территории всей Украины.

Ранее мы писали, будут ли мобилизовать лиц с 18 лет по новому законопроекту.

Напомним, мы сообщали, что новый законопроект о мобилизации обяжет военнообязанных мужчин обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней.

Также мы информировали, что военнообязанным мужчинам в Украине позволят обновлять военно-учетные данные без посещения ТЦК и СП.

война
подростки
военный учет
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

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