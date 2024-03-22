Мобілізація в Україні — 17-річним почали вручати повістки — у чому причина

Військовозобов'язані українці у територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП

Відповідно до чинного українського законодавства, чоловіки зобов'язані перебувати на військовому обліку. Причому стати на облік в ТЦК та СП необхідно після досягнення 17 років. Для цього юнакам можуть вручати повістку для приписки.

Деталі, які повинні знати українські підлітки та їх батьки, розповіли в Одеському обласному ТЦК та СП на офіційній сторінці в Facebook.

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Так, у повідомленні йдеться про те, що наразі на призовних дільницях ТЦК та СП триває приписка юнаків 2007 року народження.

Наголошується, якщо юнак отримав повістку для приписки, він зобов'язаний особисто прибути на призовну дільницю ТЦК за місцем проживання.

Військовозобов'язані українці у територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП

Також в Одеському обласному ТЦК нагадали, що у повістці для приписки вказано повний перелік документів, які юнак має подати особисто до призовної дільниці.

Крім цього, у ТЦК звернули увагу, що юнак повинен прибути на дільницю у строк, вказаний у повістці. Не явитися за повісткою для приписки можна лише у разі поважних причин.

Приписна кампанія, як пояснили у ТЦК та СП, потрібна для:

взяття юнаків на військовий облік;

визначення кількості майбутніх військовозобов'язаних;

визначення кількості придатних для військової служби;

встановлення їх особистих якостей, фаху й рівня освіти.

Посвідчення про приписку до призовної дільниці видається громадянам, приписаним до призовних дільниць, яких за результатами проходження комісії з питань приписки визнано придатними до військової служби або тимчасово непридатними до військової служби чи такими, що потребують лікування.

Важливо: приписна компанія проходить на території усієї України.

Раніше ми писали, чи будуть мобілізувати осіб з 18 років за новим законопроєктом.

Нагадаємо, ми повідомляли, що новий законопроєкт про мобілізацію зобов'яже військовозобов'язаних чоловіків оновити свої військово-облікові дані упродовж 60 днів.

Також ми інформували, що військовозобов'язаним чоловікам в Україні дозволять оновлювати військово-облікові дані без відвідування ТЦК та СП.