Мобилизация в Украине 2025 — имеют ли право ТЦК забирать мобильный и какие есть нюансы

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанных мужчин полиция и ТЦК могут остановить на улице для проверки военно-учетных документов. В случае выявления определенных вопросов к лицу, его могут задержать и доставить в территориальный центр. Однако известны случаи, когда после доставки в ТЦК у гражданина забирают телефон или ограничивают в пользовании.

Имеют ли право работники территориальных центров комплектования забирать у военнообязанных мужчин мобильные телефоны и какие есть важные нюансы, рассказала заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве майор Лариса Козак во время пресс-конференции в "Інтерфакс-Україна".

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Так, представитель ТЦК отметила, что сотрудники территориальных центров комплектования ни при каких обстоятельствах не имеют права забирать мобильные у военнообязанных. Это является жестким нарушением и человек может пожаловаться на такие действия начальнику ТЦК или же обратиться на горячую линию в Минобороны.

В то же время Козак рассказала о важном нюансе, работники ТЦК вполне законно могут ограничить использование средств связи. Дело в том, что помещение ТЦК и СП является режимным объектом, где проводятся работы с определенным документооборотом. Кроме этого, там есть компьютеры, имеющие ограниченный доступ.

Поэтому пользоваться телефонами можно исключительно в специально отведенных для этого местах. Кстати, это правило касается не только военнообязанных, но и самих работников ТЦК.

"Поэтому законным требованием сотрудника ТЦК будет как раз определить место общения для военнообязанного гражданина в помещении", — подчеркнула Лариса Козак.

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