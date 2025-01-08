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Чому ТЦК виписують штраф навіть після пред'явлення документів

8 січня 2025 21:33
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2025 — коли пред'явлення документів не врятує від штрафу ТЦК
Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої чоловіків на вулиці можуть зупинити представники ТЦК та СП для перевірки документів і вручення повістки. Військовозобов'язані можуть отримати штраф, якщо не актуалізували свої дані. Проте адміністративне стягнення загрожує і з іншої причини.

Коли пред'явлення документів не врятує від штрафу ТЦК — деталі розповіла "Судово-юридична газета".

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Так, якщо військово-обліковий документ у "Резерв+" не містить QR-коду, він вважається недійсним і не може бути використаний військовозобов'язаною особою. 

У разі пред'явлення такого документа поліція може доправити громадянина до ТЦК та СП, де вже представник територіального центру може виписати штраф. 

 

За яких причин працівники ТЦК можуть виписати штраф військовозобов'язаному чоловіку навіть після пред'явлення документів в Резерв+
Працівник ТЦК виписує повістку чоловіку. Скриншот з відео на Youtube

Це стало відомо з рішення Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області по справі №686/27185/24 від 19 грудня 2024 року.

У справі йдеться про те, що у жовтні 2024 року чоловік звернувся до суду, аби оскаржити рішення ТЦК щодо накладення на нього штрафу в розмірі 17 тис. грн.

Відомо, що чоловіка зупинили працівники Нацполіції та ТЦК для перевірки документів. Оскільки паперовий військовий квиток був у ТЦК для проставлення відмітки про проходження ВЛК, громадянин пред'явив військово-обліковий документ в "Резерв+". 

Не звертаючи увагу на інформацію з застосунку і пояснення чоловіка, що згідно з чергою ТЦК поверне йому з відповідними відмітками військовий квиток через три дні, він був  доправлений до територіального центру.

Річ у тім, що пред'явлений чоловіком в електронному вигляді військово-обліковий документ з "Резерв+" на той час не містив QR-коду, а отже, не був дійсним та не міг використовуватися. В результаті суд не задовольнив позовні вимоги чоловіка, визнавши їх необґрунтованими.

Раніше ми повідомляли, як оскаржити штраф від ТЦК з-за кордону.

Нагадаємо, ми писали, скільки штрафів може прийти за ігнорування повісток від ТЦК.

Також ми інформували, яке покарання чекає обмежено придатних чоловіків, які не пройшли повторну військово-лікарську комісію. 

штраф мобілізація документи ТЦК та СП військовозобов'язані резерв

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