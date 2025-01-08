Мобілізація в Україні 2025 — коли пред'явлення документів не врятує від штрафу ТЦК

Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube

В Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої чоловіків на вулиці можуть зупинити представники ТЦК та СП для перевірки документів і вручення повістки. Військовозобов'язані можуть отримати штраф, якщо не актуалізували свої дані. Проте адміністративне стягнення загрожує і з іншої причини.

Коли пред'явлення документів не врятує від штрафу ТЦК — деталі розповіла "Судово-юридична газета".

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Так, якщо військово-обліковий документ у "Резерв+" не містить QR-коду, він вважається недійсним і не може бути використаний військовозобов'язаною особою.

У разі пред'явлення такого документа поліція може доправити громадянина до ТЦК та СП, де вже представник територіального центру може виписати штраф.

Працівник ТЦК виписує повістку чоловіку. Скриншот з відео на Youtube

Це стало відомо з рішення Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області по справі №686/27185/24 від 19 грудня 2024 року.

У справі йдеться про те, що у жовтні 2024 року чоловік звернувся до суду, аби оскаржити рішення ТЦК щодо накладення на нього штрафу в розмірі 17 тис. грн.

Відомо, що чоловіка зупинили працівники Нацполіції та ТЦК для перевірки документів. Оскільки паперовий військовий квиток був у ТЦК для проставлення відмітки про проходження ВЛК, громадянин пред'явив військово-обліковий документ в "Резерв+".

Не звертаючи увагу на інформацію з застосунку і пояснення чоловіка, що згідно з чергою ТЦК поверне йому з відповідними відмітками військовий квиток через три дні, він був доправлений до територіального центру.

Річ у тім, що пред'явлений чоловіком в електронному вигляді військово-обліковий документ з "Резерв+" на той час не містив QR-коду, а отже, не був дійсним та не міг використовуватися. В результаті суд не задовольнив позовні вимоги чоловіка, визнавши їх необґрунтованими.

Раніше ми повідомляли, як оскаржити штраф від ТЦК з-за кордону.

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