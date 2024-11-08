Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow У Bolt пожаловались на мобилизацию — сколько людей забрали arrow

У Bolt пожаловались на мобилизацию — сколько людей забрали

8 ноября 2024 17:56
Евгения Брюховецкая - редактор
В Bolt заявили о критической ситуации из-за мобилизации
Автомобиль Bolt. Иллюстративное фото: iStock
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды войска. В частности, за последний год около 50% водителей сервиса Bolt были мобилизованы.

Об этом заявил руководитель направления райд-хейлинга Bolt в Украине Сергей Павлик в интервью ЭП.

Читайте также:

Мобилизация таксистов

По словам Павлика, автопарки, которые сотрудничают  с сервисом Bolt, заявили, что за год по меньшей мере 50% их водителей были мобилизованы.

"Общаясь с автопарками мы понимаем, что очень распространена ситуация, когда, например, автопарк находит водителя, водитель работает две-три недели и после этого водитель выходит из автопарка, потому что его мобилизовали", — рассказал он.

Представитель Bolt отметил, что украинское юридическое лицо компании имеет статус критического для экономики предприятия и уже забронировало нескольких своих работников.

Ранее глава благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут заявил, что в Украине все идет к снижению мобилизационного возраста, но власти не очень хотят это делать.

Также в СНБО сообщили, что за следующие три месяца планируется призвать еще более 160 тысяч человек. Чмут объяснил, насколько реально мобилизовать такое количество.

военный призыв мобилизация водители такси мужчины

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:32 Украина и РФ обменялись списками пленных на территории Беларуси

18:25 Ответ очевиден — нужно ли покупать доллары и евро в ноябре

18:21 Воины 3-й ОШБр показали, как ведут огонь из танка — видео

Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

18:11 В Киеве мужчина убил сына и замуровал в гараже — что решил суд

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

17:56 Юные домовладельцы — как переоформить квартиру на ребенка

17:56 На Кировоградщине задержали главу МСЭК — вымогала деньги у воина

17:56 У Bolt пожаловались на мобилизацию — сколько людей забрали

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

18:32 Украина и РФ обменялись списками пленных на территории Беларуси

18:25 Ответ очевиден — нужно ли покупать доллары и евро в ноябре

18:21 Воины 3-й ОШБр показали, как ведут огонь из танка — видео

18:11 В Киеве мужчина убил сына и замуровал в гараже — что решил суд

17:56 Юные домовладельцы — как переоформить квартиру на ребенка

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

17:56 На Кировоградщине задержали главу МСЭК — вымогала деньги у воина

17:56 У Bolt пожаловались на мобилизацию — сколько людей забрали

17:38 Автомобили на фронт — MK Foundation передал 50 фургонов ВСУ

17:32 Туманы и дожди — что еще обещает на завтра Укргидрометцентр

17:31 В Одессе продают дешевую квартиру у моря — но есть нюанс

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Text

15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

Text

13:00 Путин хочет переговоры и замороженные активы РФ — эфир День.LIVE

Text

12:47 Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд