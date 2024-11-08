В Bolt заявили о критической ситуации из-за мобилизации

Автомобиль Bolt. Иллюстративное фото: iStock

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды войска. В частности, за последний год около 50% водителей сервиса Bolt были мобилизованы.

Об этом заявил руководитель направления райд-хейлинга Bolt в Украине Сергей Павлик в интервью ЭП.

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По словам Павлика, автопарки, которые сотрудничают с сервисом Bolt, заявили, что за год по меньшей мере 50% их водителей были мобилизованы.

"Общаясь с автопарками мы понимаем, что очень распространена ситуация, когда, например, автопарк находит водителя, водитель работает две-три недели и после этого водитель выходит из автопарка, потому что его мобилизовали", — рассказал он.

Представитель Bolt отметил, что украинское юридическое лицо компании имеет статус критического для экономики предприятия и уже забронировало нескольких своих работников.

Ранее глава благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут заявил, что в Украине все идет к снижению мобилизационного возраста, но власти не очень хотят это делать.

Также в СНБО сообщили, что за следующие три месяца планируется призвать еще более 160 тысяч человек. Чмут объяснил, насколько реально мобилизовать такое количество.